02 ŞUBAT 2017
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Oxford ve Harvard Türkiye’de kampus açabilecek

02 Şubat 2017 Perşembe, 04:11:17

MEB, Türkiye’yi bölgenin eğitim üssü yapmak için Harvard, Oxford, MIT gibi üniversitelerin kampus açabilmesine ‘imkân verecek’ düzenlemeye hazırlanıyor.

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    PERVİN KAPLAN/GAZETE HABERTÜRK

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017 Performans Programı’nı yayımladı. Buna göre, kâr amacı güdecek özel üniversitelerin kurulması ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye’de faaliyet göstermelerine izin verilmesi hedefleniyor. 

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    Yani Harvard ya da Oxford kampus açabilecek. Hedef, Türkiye’nin bölgenin eğitim üssü haline getirilmesi.

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     Bakanlığın bir başka hedefi ise sınav baskısını azaltmak için üniversite sınavlarını yılda birkaç kez yapmak. Bir başka hedef de liseler arasındaki kalite farkını kaldırıp öğrencinin evine en yakın liseye gitmesini sağlamak.

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