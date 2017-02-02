Oxford ve Harvard Türkiye’de kampus açabilecek

02 Şubat 2017 Perşembe, 04:11:17 | Güncelleme: 04:38:45
MEB, Türkiye’yi bölgenin eğitim üssü yapmak için Harvard, Oxford, MIT gibi üniversitelerin kampus açabilmesine ‘imkân verecek’ düzenlemeye hazırlanıyor.
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PERVİN KAPLAN/GAZETE HABERTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017 Performans Programı’nı yayımladı. Buna göre, kâr amacı güdecek özel üniversitelerin kurulması ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye’de faaliyet göstermelerine izin verilmesi hedefleniyor.
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Yani Harvard ya da Oxford kampus açabilecek. Hedef, Türkiye’nin bölgenin eğitim üssü haline getirilmesi.
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Bakanlığın bir başka hedefi ise sınav baskısını azaltmak için üniversite sınavlarını yılda birkaç kez yapmak. Bir başka hedef de liseler arasındaki kalite farkını kaldırıp öğrencinin evine en yakın liseye gitmesini sağlamak.
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Bu da gelecekte “TEOG benzeri bir sistem olmayacak mı?” sorusuna yol açıyor. Bakan İsmet Yılmaz, programın tanıtımını “Bakanlığımızın 2017 çalışmaları için yol gösterici niteliği bulunan programda yer alan hedefler dinamik bir eğitim sistemi oluşturma amacındadır” sözleriyle yaptı.
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İşte MEB’in 2017 yılında gerçekleştirmeyi öngördüğü değişiklikler:
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YILDA BİRKAÇ SINAV: Öğrenciler üzerindeki sınav baskısını azaltmak için yükseköğretime geçişteki sınavlarının yılda birden çok yapılması.
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YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU: ‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası’ hazırlanarak üniversitelerin yeniden örgütlenmesi ve ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumu sağlanacak. Kamu, özel sektör ve yükseköğretimin temsil edildiği ‘Yükseköğretim Planlama Kurulu’ oluşturulacak.
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YURTDIŞI: Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân verilecek.
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YABANCI AKADEMİSYEN ÖĞRENCİ: Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam etmeleri sağlanacak. Üniversiteler, bölgesel ihtiyaç ve yetkinliklere göre ihtisaslaşacak.
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EĞİTİM ÜSSÜ: Nitelikli insan gücü yetiştirerek Türkiye’yi bölgede bir eğitim merkezi haline getirmek.
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LİSELER: Ortaöğretimde okullar arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Bununla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin evlerine en yakın okullarda öğrenim görmesinin altyapısı oluşturulacak.
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KAMU-ÖZEL YENİ MODELLER: Eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamuözel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılması sağlanacak.
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ÖĞRETMENE ÖDÜL SİSTEMİ
Raporda öğretmenler için öngörüler de şöyle sıralanıyor: “Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanıp yürürlüğe konulacak
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Öğretmen Akademisi başlatılacak. Başarılı öğretmenlere ödüllendirme sistemi getirilecek.
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Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak, kontenjan ihtiyaca göre belirlenecek. Alan sınavı tüm branşları kapsayacak.”