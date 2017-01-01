FETÖ elebaşısı Gülen 25 Temmuz’da gelecekmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’nde yaşananlara ilişkin iddianamesini tamamlayıp mahkemeye gönderdi. 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianamede; 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve 1 uzman çavuş, 6’sı yönetici 10 sivil olmak üzere toplam 481 şüpheli yer aldı.

1 NUMARA ELEBAŞI GÜLEN

İddianamenin 1 numaralı şüphelisi FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, 2 numaralı şüphelisi firari FETÖ imamı Adil Öksüz, 3 numaralı şüphelisi ise mahrem imamlardan Kemal Batmaz oldu. Askeri şüphelilerin 1 numarası ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilerden 6’sı sivil 45’inin 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve milletvekilleri şikâyetçi sıfatıyla iddianamede yer aldı.

BOMBALAMADA 68 ŞEHİT

İddianamede, darbe girişiminde FETÖ’cü F-16 pilotlarının bombalama saldırılarına da yer verildi. Buna göre, saat 23.18’de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı bombalandı, 7 kişi şehit edildi, 40 milyon TL’lik zarar oluştu. Saat 24.00’te Özel Harekât Başkanlığı vuruldu, 44 kişi şehit edildi, 36 kişi yaralandı, 6.3 milyon TL zarar meydana geldi. Saat 00.56’da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba atıldı, 2 kişi şehit oldu, 7.3 milyon TL’lik hasar meydana geldi. TÜRKSAT tesislerine 16 Temmuz’da saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19’da 4 bomba atıldı, 7 milyon 27 bin TL değerinde hasar oluştu. TBMM’ye saat 02.35, 03.24 ve 03.25’te 3 bomba atıldı, 32 kişi yaralandı, 19.4 milyon TL hasar meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka 2 bomba atıldı, 15 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Uçakla bombalamalar sonucunda 68 vatandaş, Akıncı Üssü nizamiyelerinde 9 vatandaş olmak üzere 77 vatandaş şehit olurken, 222 vatandaş yaralandı.

15 Temmuz’da 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11’inin bombalama yaptığı, 2 pilotun İstanbul, 10 pilotun Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve 2 pilotun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını takiple görevlendirildiği ifade edildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan 8 askeri kargo uçağının Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak’tan askeri helikopter ve komandoları Ankara’ya getirmek üzere havalandığı ifade edilen iddianamade, Kayseri’den hedefleri tespit edip koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 “Gören” uçağının Akıncı’ya getirildiği belirtildi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 6 F-16 savaş uçağının izinsiz kalktığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak, Akıncı Üssü’ne indikleri ve darbe girişimine katıldıkları aktarıldı. Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan 3 tanker uçağı izinsiz kalktı. Bunlar, F-16 savaş uçaklarına Akıncı Üssü’nde yakıt ikmali yaptı.

16 TEMMUZ’DA AVUKAT TRAFİĞİ

İddianameye, ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı’ olarak geçen 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz’ün darbe girişimi ve öncesindeki HTS kayıtları da girdi. Öksüz’ün son ABD ziyaretinden döndüğü 13 Temmuz günü Sakarya Akyazı’da Cevat Y. ve Yunus E. ile görüştüğü belirtildi. Öksüz’ün 15 Temmuz günü saat 15.30’da Sakarya Üniversitesi’nden bir numarayla görüştüğü kaydedilirken, 16 Temmuz saat 11.30’da da İstanbul Kadıköy’den baz sinyali veren Mehmet Kasım Abdussamet B.’den mesaj aldığı ifade edildi. Öksüz’ün, Etimesgut’ta sinyal verdiği saat 15.15’te Hasan Balcı, saat 15.16’da Mesut Güney, saat 15.20’de Hasan Balcı, saat 15.23’te Avukat Mustafa D., saat 15.25’te Hasan Balcı, saat 15.30 Avukat Ali Ç. ile görüştüğü aktarıldı.

20 TEMMUZ’DA ÜNİVERSİTE HATTINDAN GÖRÜŞMÜŞ

Öksüz’ün serbest bırakıldığı 18 Temmuz ve sonrasındaki telefon irtibatları da iddianamede yer aldı. Öksüz’ün 18 Temmuz 2016’da saat 08.01’de Esenboğa Havalimanı’nda, saat 09.27’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nda baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz’ün her iki havalimanında da Zeki Ç. adına kayıtlı 0505453.... numara ile görüşme yaptığı belirlendi. Aynı gün saat 11.10 ve 22.48’de İstanbul Üsküdar, saat 23.47’de İstanbul Atatürk Mahallesi’nde bulunduğu belirlenen Öksüz, ertesi gün saat 12.43’te Sakarya Akyazı’daki baz istasyonunu kullandı. Öksüz’ün 20 Temmuz 2016 saat 13.02’de Sakarya Üniversitesi adına kayıtlı sabit hattan telefon görüşmesi yaptığı da saptandı.

Öksüz’ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz’da saat 10.22’de ABD Başkonsolosluğu’ndan arandığı, ancak telefona yanıt vermemesi nedeniyle görüşme yapılamadığı kaydedildi. Başkonsolosluğun, 2 telefonu bulunan Öksüz’ü, ByLock yüklü hattan aradığı iddianameye girdi. Öksüz’ün HTS kayıtları da iddianameye girdi. Öksüz, Ahmet Kirmiç, Barbaros Kocatürk, Bekir Baz ile 1’er, Ali Çelik ve Mustafa Özcan ile 2’şer, Cemal Türk ile 496, Hamdullah Bayram Öztürk ile 3, Hidayet Karaca ve Selman Kuzu ile 21’er kez görüştü. Öksüz’ün Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde görev yapan Tümgeneral Recep Ünal ile 177 kez görüştüğü de vurgulandı.

BYLOCK KULLANICISI

Öksüz’ün ByLock’u ise 19 Ağustos 2014’te telefonuna yüklediği belirtildi. İddianamede Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Hakan Çiçek’in aynı tarihlerde ABD’ye gittiği ifade edilirken, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in ABD’de oldukları 17-21 Mart 2016 tarihleri arasında darbeci general Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş ile İncirlik Hava Üssü’nde görevli şüpheli Yarbay Hamza Aras’ın askeri uçakla ABD’ye gittikleri kaydedildi.

Akın Öztürk’ün Akıncı’daki görüntüsü de iddianameye girdi. Öztürk’ün 16 Temmuz sabahı saat 09.31’de Ana Karargâh Kontrollü Evrak Koridoru’nda yürüdüğü görülüyor.

TÜRK HAVA SAHASI NATO’YA KAPATILMIŞ

Eskişehir Hava Harekât Merkezi’nin darbecilerden alınmasından sonra gece saat 02.19’da Türk hava sahasının hükümet tarafından görmemesi için NATO’ya kapatılması talimatı verildiği, saat 04.54’te Erzurum’dan ilk kez darbecilere ait uçakları vurma yetkisi ile 2 uçağın kalktığı vurgulanan iddianamede, “saat 05.33’te Ankara’da güneşin doğduğu ancak devletin, milletin ve Ankaralıların üzerine çöken karanlığın halen devam ettiği” belirtildi.

SOLOTÜRK BAHANESİ

İddianamede, 15 Temmuz günü MİT’ten gelen ihbar üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emri ile hava sahasının kapatıldığı ancak darbecilerin Solotürk gösterilerini bahane ederek hava sahasını açtırmaya çalıştıkları ifade edildi. Şüphelilerden Tuğgeneral İlhan Kırtıl’ın, saat 19.45’te darbecileri arayarak, Solotürk, İHA ve CAP uçaklarının uçuşuna izin verdiği vurgulanan iddianamede, Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu’nun saat 20.01’de ulaştırma uçaklarına da uçuş izni verildiğini söylediği aktarıldı.

ELEBAŞI İÇİN KARARGÂH

İddianamede,, cuntacıların merkez olarak kullandığı 4. Ana Jet Üs Komutanlık karargâh binası ve sözde darbe bildirisinin okunmak istendiği, bu nedenle Akıncı flamasının kaldırılarak Genelkurmay Başkanlığı flamasının asıldığı şeref salonunun görüntüsüne yer verildi. Aynı zamanda komutanlık binasının yanına yaptırılmaya başlanan ve darbecilerin başarılı olması durumunda 25 Temmuz 2016’da Türkiye’ye gelmesi planlanan terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in kullanacağı değerlendirilen yapının görüntüsüne dikkat çekildi.

TALU’NUN PANİĞİ

Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Genelkurmay’da görmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Okulu’na gittiğini öğrenmesi üzerine darbecilere FETÖ’cülerin tutuklanacağını ilettiği, panik olan darbecilerin Adil Öksüz ve diğer sivil imamların bilgisi dahilinde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri ile irtibata geçip kalkışma saatini öne çektikleri vurgulandı. İddianamede, Fidan’ın karargâhtan ayrılmasından kısa süre sonra darbeci Tuğgeneral Kemal Mutlum’un hava sahasını açtırdığı ifade edildi.