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AK Parti’den ‘hemşehri’ hamlesi

AK Parti, çarpan etkisi yaratması amacıyla hemşehri sivil toplum kuruluşlarıyla referandumda teması artırıyor

01 Nisan 2017 Cumartesi, 10:00:27 Güncelleme: 11:34:18

Referanduma 16 gün kala, AK Parti İstanbul’a yönelik yeni hamleler planlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 55 milyon seçmen bulunuyor. Bunun 10 milyonu da İstanbul’da yaşıyor. 10 milyon seçmenlik İstanbul’da kurulan ve etkili olan hemşehri dernekleri, hem İstanbul’da hem de aidiyet hissettiği şehirdeki seçmen davranışlarını etkiliyor.



Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre AK Parti, çarpan etkisi yaratması amacıyla hemşehri sivil toplum kuruluşlarıyla referandumda teması artırıyor. Bu çerçevede, Sivas Milletvekili olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün Ümraniye’de “Yeni Türkiye için milletçe Yeniden milli mücadele Sivaslılar Kongresi” etkinliğine katılacak. Yılmaz, İstanbul’da yaşayan Sivaslı hemşehrilerinden “evet” için oy isteyecek.

İsmet Yılmaz

Referanduma kalan 16 günlük sürede çok sayıda bakan ve parti yöneticisi de bu çerçevede toplantılara iştirak edecek.

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
    EVET EVET EVET!!!
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