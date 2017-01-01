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teleferik ilkel yapım
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15 yıldır kendi kurdukları teleferik sistemi ile evlerine gidip geliyorlar

Rize'de yaşayan Küçükmustafa çifti evlerine 15 yıldır iki yamaç arasında kurdukları teleferikle gidip geliyor

01 Nisan 2017 Cumartesi, 11:38:21 Güncelleme: 11:45:44 İHA

Rize'nin Muradiye Beldesi Yeşildere mahallesinde yaşayan Küçükmustafa çifti evlerine 15 yıldır iki yamaç arasında kurdukları teleferikle gidip geliyor.

"İLK BAŞLARDA BİRAZ KORKTUK AMA ALIŞTIK"

İlyas Küçükmustafa'nın evine gidip gelmek için iki yamaç arasında 15 sene önce kurduğu teleferik 100 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde. Teleferiği mecburiyetten kullandıklarını ifade eden 75 yaşındaki İlyas Küçükmustafa, "Yolumuz patika olduğundan dolayı yürümekte zorluk çekiyoruz. O yüzden böyle bir sistem kurdum. Ailece bu teleferiği kullanıyoruz. İlk başlarda biraz korktuk fakat daha sonraları alıştık" dedi.

"YETKİLİLERDEN YOL İSTİYORUZ"

İlyas Küçükmustafa'nın 70 yaşındaki eşi Kamile Küçükmustafa ise "Evimizin yolu olmadığından dolayı bu teleferiği kullanıyoruz. Bundan düşen ölür ama bizler alıştık, yapacak bir şey yok. 15 yıldır bu teleferikle idare ediyoruz. Lakin kışları kullanmamız zor oluyor, biz yetkililerden yol istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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