01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:55:49 | Güncelleme: 13:00:04
İHA
Ağır kış şartlarında, kurtların dahi çıkamadığı bölgelerde eli tetikte bekleyen Mehmetçik, yılbaşından beri gerçekleştirdiği operasyonlarda 104 teröristi etkisiz hale getirdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kış şartlarına rağmen kanlı terör örgütünün bu aylardan istifade ile toparlanmasına izin verilmediğini vurgulayarak,
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Yüksekova kırsalında devam eden Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu'nun 7'nci gününde toplam 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2017 yılı başından bugüne kadar ise Hakkari'de toplam 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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TERÖRİSTLERİN TOPARLANMASINA İZİN VERİLMEDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik olarak yürütülen iç güvenlik harekatı kapsamında operasyonlara ara verilmeden azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.
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Bölgede bu sene ağır geçen kış şartlarına rağmen kanlı terör örgütünün bu aylardan istifade ile toparlanmasına izin verilmemiş, vatanın her karış toprağında hainlere darbe üzerine darbe indirilmiştir.
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Hakkari nin Yüksekova kırsalı 3400 metre rakımlı karla kaplı İkiyaka Dağları'nda 25 mart 2017'de, 2 komando taburu ve bir hudut Özel Harekat taburunun katılımıyla,
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3.P.Tüm.K.lığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonunun 7'nci gününde operasyonlar devam etmektedir.
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Şu ana kadar 26 terörist etkisiz hale getirilmiş bir Doçka silahı mühimmatı ile beraber ele geçirilmiş 2 adet Doçka imha edilmiş ve terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahlar ele geçirilmiştir.
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Operasyonlara genişletilerek devam edilmektedir. 2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari ili kapsamında etkisiz hale getirilen terörist durumu ise şöyle; Hakkari Irak Kuzeyi tarafındanda 55, Şemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30. Toplam tesirsiz hale getirilen 104 BTÖ mensubu terörist."