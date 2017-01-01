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Mehmetçik -40 derecede destan yazıyor

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:55:49 İHA

Ağır kış şartlarında, kurtların dahi çıkamadığı bölgelerde eli tetikte bekleyen Mehmetçik, yılbaşından beri gerçekleştirdiği operasyonlarda 104 teröristi etkisiz hale getirdi

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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kış şartlarına rağmen kanlı terör örgütünün bu aylardan istifade ile toparlanmasına izin verilmediğini vurgulayarak,

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YORUMLAR 1
  • haberturk_takipcisi 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:23
    Rabbim yardımcınız olsun mehmetçiklerim. Allah korusun sizleri.
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