Soylu: Canınızın kıymetini biliyorsanız oradan sıvışın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan tarihinin sadece 18 maddelik bir referandum oylaması olmadığını belirterek, "16 Nisan tarihi bu milletin on yıllardan beri çektiği sıkıntılara karşı, 'Bu ülkenin sahibi millettir, bu ülkenin patronu millettir, bu vatanın sahibi millettir' diye bir haykırışın adıdır." dedi.

Soylu, Zongudak'ın Çaycuma ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 15 gün sonra Türkiye'nin gelecek kararının hep birlikte verileceği tarihin içerisinde olunacağını söyledi.

"Bu ülkede yıllardan beri bizi terbiye etmeye çalışıyorlar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bize diyorlar ki, 'Evet siz bu ülkeyi yönetemezsiniz. Efendi olan bizler yönetiriz. Bu ülkede patron siz ve millet olamaz.' diyorlar. 'Bu ülkede ancak yıllardan beri kuralları koyan efendiler olabilir.' Bize diyorlar ki, 'Akıllanmadınız mı? 1960 darbesini yaptık. Bir Başbakanınızı astık. Bu ülkede akıllanmadınız mı? 1971 muhtırasını yaptık. Akıllanmadınız mı? Bir annenin iki evladını sağcı ve solcu diye birbirine düşürdük, onlara pusu kurdurduk, birbirlerini öldürtmeye çalıştık akıllanmadınız mı?' dediler. Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bazen terörizmle bazen anarşizmle bizi enflasyonla ekonomik krizlerle 28 Şubat'larla 27 Nisan'la 'Sizin cumhurbaşkanı seçme hakkınız yok, kuralları biz koyduk' diye terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Gezi olaylarıyla milleti birbirine düşürerek, 17-25 Aralık darbesiyle rahmetli Adnan Menderes'ten 53 yıl sonra kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek suretiyle yeni bir acıyı bu milletle paylaşmak üzere terbiye etmeye çalışıyorlar. 6-7 Ekim olaylarıyla o hainin Pensilvanya'dan verdiği talimatlarla helikopterlerle F-16'larla ve tanklarla birlikte masum insanların üzerine kurşun yağdırarak, 'Biz size demedik mi bu ülke sizin değildir.' diye bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. 16 Nisan tarihi sadece 18 maddelik bir referandum oylaması değildir. 16 Nisan tarihi bu milletin on yıllardan beri çektiği sıkıntılara karşı, 'Bu ülkenin sahibi millettir, bu ülkenin patronu millettir, bu vatanın sahibi millettir.' diye bir haykırışın adıdır."

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Soylu, Gezi olaylarından sonra yatırımların durdurulmaya çalışıldığını anımsatarak, "Gezi olaylarıyla durmadılar. 17-25 Aralık darbesiyle ardından 6-7 Ekim olaylarıyla ardından 15 Temmuz ile birlikte bu milleti hareket edemez, kıpırdayamaz hale getirmek istediler. Allah'a şükürler olsun Türkiye eski Türkiye değil. 2-2 bin 500 ve 3 bin dolarlık bir Türkiye değil. Buradan haykırıyoruz. İster PKK, FETÖ, DEAŞ, Almanya ve Hollanda gelsin bize Çaycuma yeter." diye konuştu.

"Doğu'nun ve Güneydoğu'nun egemeni biziz. Bundan sonra burada bizim borumuz öter." diyenlerin olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Tehdit ederek, ürküterek, korkutarak oy aldılar. Birisi de 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız.' dedi. Hatırlıyor musunuz? Şimdi o yerinde duruyor. Nerede o? Kodeste. Bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, büyümesine ve yükselmesine kim kastederse... Bu milletin sabrıyla kimse oynamasın. Bu milletin birliğiyle ve beraberliğiyle kimse oynamasın. Bu medeniyetin bize bıraktığı emanetlerle kimse oynamasın. Bilinsin ki haddini bildiririz. Özerklik ilan edeceğini söylemişlerdi. Ben geçen gün Silvan'da, Siirt Eruh'ta, Diyarbakır Kulp ve Hani'deydim. Şırnak İdil'deydim, Mardin Kızıltepe, Nusaybin'deydim. Adım adım geziyorum. Şurada nasıl ay yıldızlı bayrak varsa orada da milletimiz ay yıldızlı bayraklarla Çaycuma'ya selam söylüyorlar."

"DAHA YENİ BAŞLADIK"

İçişleri Bakanı Soylu, birilerinin geçmişte özerklik ilan edeceklerini iddia ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hani özerklik ilan edeceklerdi. Kızıltepe'de, Nusaybin'de, Muş Varto'da, Cizre'de özerklik ilan edeceklerdi. Bugün biraz cesaretiniz varsa şu kadar cesaretiniz varsa ağzınızdan böyle bir söz çıksın da alalım boyunuzun, posunuzun ölçüsünü. Bugün güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız hep birlikte... Hani Gabar, Cudi, Bestler dereler, Tunceli'de Ali Boğazı, Kudi deresi, Tendürek onlarındı... Bilmenizi istiyorum. Aslanlarımız her yerde ay yıldızlı bayraklarla peşlerinden koşuyor. Onlar da fare gibi kaçıyor. Bu terörü bitirme konusunda daha yeni başladık. Kandil'den havlayanlara, it gibi oradan uluyanlara söylemek istiyorum. Canınızın kıymetini biliyorsanız oradan sıvışın. Bu millete ödettiklerinizin bütün maliyetini size ödetmezsek namerdiz."