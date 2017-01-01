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Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:21:01 AA

Darbe girişimi gecesi WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitlelere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği yönündeki talimatları içeren mesajları, Akıncı Üssü iddianamesine yansıdı

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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, WhatsApp grubundan haberleşen darbecilerin, toplanan kitleler ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silah ve tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, toplanan kalabalığın ateşle dağıtılacağı yönünde talimatlar verdiği belirtildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 10:23
    bugün bile bunca delile belge ve görüntüye rağmen bunlar tiyatro diyen insanlar var. Allah ıslah etsin
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:43
    Darbeyle ülkemizi karıştırıp ondan sonra ordu ve siyasi irade sivil halkı katlediyor görüntüsü oluşturarak ülkemizde birleşmiş milletlerce meşru olan uçuşa yasak bölge oluşturarak ülkemizi işgal edeceklerdi.zaten ülkemize gelişmiş füze savunma sistemleri de bu yüzden bugüne kadar verilmemiştir...
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:24
    Allahım sen bizlere bu hainleri unutturma
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