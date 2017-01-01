Darbe girişiminin WhatsApp yazışmaları Akıncı Üssü iddianamesinde

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Hangi faaliyet, tümü mü? Evet, ayrılın komutanım, yani, evet komutanım faaliyet iptal. Nereye ayrılalım, kaçalım mı? Komutanım hayatta kalın tercih sizin, biz karar vermedik henüz ama lokasyonundan ayrıldık."