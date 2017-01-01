Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 02 Nisan 2017 Pazar günü raporu.

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MUSTAFA ÖZCAN'IN SELAMCILARI TUTUKLANDI

FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan'ın Üsküdar'daki evine her geliş ve gidişi sırasında esas duruşta selam veren eğitimci ve polis şefi 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait Yıldızlar Eğitim Hizmetleri şirketinin Üsküdar ve Sultanbeyli'nde bulunan okullarına operasyon düzenledi.

2 NUMARAYA ESAS DURUŞTA SELAM VERMİŞLER

Üsküdar'da bulunan Sarı Köşk Anaokulu'nda servis şoförü olarak görev yapan Önder T. müşteki olarak polise verdiği ifadesinde, "Okul yöneticileri olan Hakan K. ve Muharrem A. okulun karşısında oturan Mustafa Özcan evine her gelip gittiğinde ayağa kalkarak esas duruşta selam veriyordu" dedi. Önder T., "Emniyet Amiri Kamil A. ve Emniyet Müdürü Halil M.'nin eşlerinin de bu okullarda çalıştıklarını, onların da ara sıra okula geldiklerini" söyledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Muharrem A. ve eğitim kurumunun koordinatörü Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Amiri Kamil A. ve Emniyet Müdürü Halil M.'nin Bylock kullanıcısı olduğu için daha önceden tutuklandıkları öğrenildi. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YARGILANMASINA YARIN BAŞLANACAK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 196 asker ile aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de bulunduğu 200 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın başlanacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 121'i tutuklu 196 asker ve 2 sivil ilk kez hakim karşısına çıkacak. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün ise gıyaben yargılanmasına başlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır aranmasına devam edilen 15 Temmuz darbe girişiminin "Sır kutusu" Adil Öksüz, ilk kez gıyaben yargılanmaya başlanmış olacak.

SPOR SALONU, DURULMA SALONUNA ÇEVRİLDİ

Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Ferizli Spor Salonu'nda yapılacak. Salon, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatıldı.

Duruşmaları takip etmek isteyen vatandaşlar, arama noktasından geçerek duruşmayı izleyecek. Polis ve jandarma ekipleri ise duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak.

Salona, tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanabilecek. Akredite edilen gazeteciler de kendilerine ayrılan basın bölümünde duruşmayı takip edebilecek.

159 SANIK HAKKINDA BİRER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen bin 353 sayfalık iddianamede, TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca, firari sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet 190 yıl 6 aydan 319 yıla ve 149 şüpheli hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 314'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da hazırlanan ilk iddianamede, FETÖ elebaşısı Gülen ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve yönetme, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Öksüz'ün örgütün "hava kuvvetleri imamı" ve FETÖ'nün yöneticisi konumunda olduğu vurgulandı.

Adil Öksüz'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu, gözaltına alınmasından sonra Sincan Batı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldığı ve kaçtığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda idare eden firari şüpheli Adil Öksüz'ün Sakarya ilinde gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Tüm dosya kapsamına göre şüpheli Öksüz'ün anayasal düzeni cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya başka bir düzen getirmeye teşebbüste bulunmuş olması nedeniyle anayasayı ihlal ve atılı diğer suçları işlediği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğundan emrinde bulunan diğer şüphelilere talimat verdiği vurgulanan iddianamede, "FETÖ'nün mahalli yönetici konumunda olması nedeniyle örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılacağı hükmü de göz önüne alınır." denildi.

İddianamede, askeri araç ve silahların darbeye teşebbüs ile diğer eylemlerde kullanıldığı belirtilerek, Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz'ü arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince ülkenin dört bir yanında yaklaşık 8,5 aydır sürdürülüyor. (AA)

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA BAŞLIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 26'sı tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın başlayacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Özel hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın bir hafta boyunca sürecek ikinci duruşmasında dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tutuklu sanık Emin Ayık ile diğer askerlerin savunma yapması bekleniyor.

Geçen ay görülen, 38 sanığın dinlendiği davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyip Özcan adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti, Huduti'nin darbe girişimi sırasında telefonla görüştüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırılmıştı.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (AA)

HATAY'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Hatayda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 39u tutuklu, 3ü tutuksuz, 2si firari 44 sanığın yargılandığı davada, ikinci gün de sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, söz konusu tarihte Hatayda 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ile Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ve muhtarın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kaydedildi.

Tutuklu sanıklardan eski emniyet mensuplarına "Örgütün emniyetten sorumlu imamı firari sanık Ersan Özkan ile 15 Temmuz ve sonraki günlerde telefon irtibatı kurdukları" hatırlatıldı.

Sanıklar, yaptıkları savunmalarda, Özkan ile telefon görüşmelerini kabul ederek görev amaçlı bunları yaptıklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Hakan Güler, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi oğluyla gece geç saatlere kadar spor amaçlı yürüyüşe çıktıklarını, eve gelip televizyonu açtığında olaylardan haberdar olduğunu anlattı.

Olayları öğrenince telsizini açıp dinlediğini ve emniyet müdürü vekilinin telsizden herkesin 1 saat içinde şubede olmasını emrettiğini duyduğunu ve şubeye geçtiğini iddia eden Güler, şöyle devam etti:

"Emniyet müdürlüğüne geçtim, direkt emniyet müdürü vekilimizin odasına yöneldim, telsizdeki emrinin dışında bir emri olup olmadığını öğrenmek istedim ancak müdür vekili toplantı halindeydi bölmemek için giremedim odasına. Daha sonra beklemek için emniyetin bahçesine çıktım, girişteki kulübede arkadaşlarla çay içtik daha sonra tekrar yukarı çıkmak için kalktım emniyet müdürlüğünün bahçesinde Ersan Özkanın aracını gördüm, o sıra Ersan Özkanı aradım burada olup olmadığını öğrenmek için, başka da bir görüşmem olmadı."

Güler, üzerine kayıtlı telefon numarasında ByLock tespit edildiğini hatırlatılması üzerine, bu sistemi kendisinin kullanmadığını ve telefonuna indirmediğini savundu.

Güler, emniyet binasını işgal etmek için değil, telsizden anonsla emir geldiği için şubeye geçtiğini ileri sürdü.

Tutuksuz sanıklardan Cevat Demir ise Gaziantepte emniyet müdür yardımcısı olduğunu, lojmanında FETÖ terör örgütüne ait gazetelerin bulunduğunu ancak bu gazetelerin kendisine ait olmadığını söyledi.

Diğer sanıklar da savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini ve cep telefonlarında belirlenen ByLocku kullanmadıklarını iddia etti.

Duruşma, diğer sanıkların da dinlenmesi için yarın da sürecek.