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HDP Dilan Dirayet Taşdemir Muş
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HDP'li Taşdemir, Muş'ta gözaltına alındı

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Muş'ta kaldığı otelde gözaltına alındı

02 Nisan 2017 Pazar, 11:11:11 Güncelleme: 11:12:25 DHA

HDP'nin 'Hayır' mitingleri kapsamında bölge turuna çıkan ve bugün Bingöl ket merkezi ile Karlıova ve Muş'un Varto ilçelerinde mitingleri olan ve partisinin Kadın Meclisi Sözcülüğünü yapan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, bu sabah gözaltına alındı.

HDP bölge milletvekilleriyle birlikte Muş merkezde kaldığı bir otelde polis tarafından gözaltına alınan HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir 20 Mart'ta da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:22
    Tipe bak.Atin iceriye curuyup gitsin
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