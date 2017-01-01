Başbakan Yıldırım, Kayseri'deki mitingde konuştu

Kayseri'yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye dış politikası daha da güçleniyor. Diyorlar ki tek adam rejimi gelecek. Değerli Kayserililer, milletin olduğu yerde seçimin olduğu yerde iki sefer seçimle cumhurbaşkanının geldiği yerde tek adam olur mu. Tek adam görmek istiyorsa CHP kendisine baksın, geçmişine baksın, aynaya baksın aynaya. Biz anayasadaki değişiklik paketinde açıkça belirttik, cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilir. Yüzde 50'den fazla insanın oyla seçtiği yerde diktatörlük olur mu? Tek adam olacak ama patron siz olacaksınız, millet olacak."

"Önünüze iki sandık gelecek. Birisi cumhurbaşkanı, birisi milletvekilleri. İkisini aynı anda seçeceksiniz, artık zaman kaybı yok."

"Medya patronlarının evinde hükümet kurulmaya çalışılıyordu. Güç bela kurulan hükümetlerle kendilerini iş başına getirenlere karşı sorumlu oluyor, milletin beklentilerine kulak asmıyor. Çetelere, cuntalara, vesayet odaklarına hizmet etmeye nhükümetler, manşetlerle alaşağı ediliyordu. Hatırlayın 28 Şubat'ı, merhum Erbakan'ı, Tansu Çiller'i."

"O gençler var ya o gençler, bu ülke ne zaman dara düşse her zaman ön saftalar. Kurtuluş Savaşı'nda da 15 Temmuz'da da böyleydi. Bizim gençlere güvenimiz tam. Ama onlar gençleri kendi istismar siyasetine bir dolgu malzemesi olarak görüyorlar."

"CHP ne yaptığını bilmiyor. Tamamen bir çifte standart. 2011 seçimleri öncesinde CHP seçim beyannamesinde ne diyor biliyor musunuz? 14'üncü sayfada. Gençler, tüm karar verme sürecine katılımını sağlamak için, seçilme yaşını 21'e indireceğiz. Dahası var. 3 Şubat 2015'te CHP milletvekili Mahmut Tanal kanun teklifi veriyor. Diyor ki 21 çok, seçilme yaşını 18'e indirelim. Bunu da Kılıçdaroğlu mühürlüyor, olur diyor. Şimdi kalkmış 18 yaşa karşı çıkıyorlar. Bunların ipiyle kuyuya inilir mi? İnilmez."

"Bunlar anayasa değişikliğine karşı değiller. Bunların derdi: Bugüne kadar büyük projeler nasıl tarihe mührünü vurduysa, bu da bizim bu ülkeye kazandıracağımız yeni bir reformdur, işte bunu istemiyorlar, bunu çekemiyorlar. Bizim bu ülkeye eser kazandırmamıza, bu millete hizmet etmemize tahammül edemiyorlar. 14 yıldır her şeye karşı çıkıyorlar. AK Parti düşmanlığı yaparken farkında olmadan millete düşmanlık yapıyorlar."

"PKK, FETÖ, HDP kol kola girmiş 'hayır' çıkması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunlara bir de Avrupa'daki bazı ülkeler de katıldı. Tam bir şer ittifakıyla karşı karşıyayız."

"O Kandil'i söndüreceğiz. Milletin rüzgarı, onların kandilini söndürecek."

"Avrupa'da teröristler paçavralarının altında hayır propagandası yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanını ölümle tehdit ediyorlar. Bütün Avrupa'nın gözü önüne yapıyorlar bu tehditleri. Biz 'evet'i anlatmak istedğimizde Avrupa bize duvar oluyor. Çünkü 'evet'ten korkuyorlar."

"Kılıçdaroğlu Kayseri'ye gelmiş demiş ki: Biz Binali Bey'in makamını korumak istiyoruz, onun için 'hayır' diyoruz. Bak bak bak. Herhalde Kılıçdaroğlu kendisiyle bizi karıştırıyor. Biz senin gibi koltuk sevdalısı değiliz. Biz millete sevdalıyız."

"Kayseri'ye müjde. Tam 1600 kapasiteli şehir hastanesi yapıyoruz. Bu sene açılacak. Hayırlı uğurlu olsun."

"Yeni müjde. Kayseri'ye hızlı tren ihalesini bu yıl başlatıyoruz."