Sabahattin Ali ölümünün 69. yıldönümünde anılıyor

Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf gibi eserlerin sahibi ünlü yazar Sabahattin Ali, ölümünün 69. yılında şiirleriyle anılıyor. Ünlü yazar, Türk edebayatına ve kültür alanına çok büyük katkılarıyla tanınıyor. Peki Sabahattin Ali kimdir? İşte Sabahattin Ali hakkında merak edilenler...
SABAHATTİN ALİ ŞİİRLERİ
ÇOCUKLAR GİBİ
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Bazı nur içinde, bazı sisteyim
Bazı beni seven bir göğüsteyim
Kah el üstündeydim, kah hapisteydim
Her yere sokulan bir rüzgar gibi
Aşkım iki günlük iptilalardı
Hayatım tükenmez maceralardı
İçimde binlerce istekler vardı
Bir şair, yahut bir hükümdar gibi
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi, durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi
Şimdi şiir bence senin yüzündür
Şimdi benim tahtım senin dizindir
Sevgilim, saadet ikimizindir
Göklerden gelen bir yadigar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi
MAPUSHANE TÜRKÜSÜ
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü
Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma
KARA YAZI
Geçmedi yare sözümüz
Yollarda kaldı gözümüz
Yere sürüldü yüzümüz
Böyleymiş karayazımız.
Çiçekler açılmaz oldu
Pınarlar içilmez oldu
Yar bize gülmez oldu
Böyleymiş kara yazımız.
Yalnız ona yar demiştik
Onda bir şey var demiştik
O bizi anlar demiştik
Böyleymiş kara yazımız.
Hey gönül gene bu gece
Kederim geceden yüce
Gel susalım beraberce
Böyleymiş kara yazımız.
SABAHATTİN ALİ KİMDİR?
Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında dünyaya geldi. Yazmaya 1925 yılında Balıkesir’de yayınlanan şiirleriyle başlar.
Yedi Meşale, Resimli Ay, Varlık gibi dergilerde yayınlanan şiirleri, öyküleri, yazılarıyla tanınan yazar Cumhuriyet döneminin ilk yılarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncüsü olur. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri “Resimli Ay” dergisinde yayınlanır. Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yapar. Asıl ününü ise öykü ve romanlarıyla kazanır.
Konularını toplumsal eşitsizliklerden alan yazar Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir.
ESERLERİ:
Hikaye Kitapları:
Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Yeni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947).
Romanları:
Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Madonna (1943).
Şiir:
Dağlar ve Rüzgar (1934), Kurbağanın Serenadı (1937), Öteki Şiirler (1937).
Oyun:
Esirler (1936)
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Misafir 23 saat önceşiirleri türküleşip, ölümsüzleşen güzel adam.. Rahmet içinde uyu... :(00