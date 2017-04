Sabahattin Ali ölümünün 69. yıldönümünde anılıyor

Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan ve Kuyucaklı Yusuf gibi eserlerin sahibi ünlü yazar Sabahattin Ali, ölümünün 69. yılında şiirleriyle anılıyor. Ünlü yazar, Türk edebayatına ve kültür alanına çok büyük katkılarıyla tanınıyor. Peki Sabahattin Ali kimdir? İşte Sabahattin Ali hakkında merak edilenler...

SABAHATTİN ALİ ŞİİRLERİ

ÇOCUKLAR GİBİ

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı

Kırlara yayılan ilkbahar gibi

Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı

Göğsümün içinde ateş var gibi



Bazı nur içinde, bazı sisteyim

Bazı beni seven bir göğüsteyim

Kah el üstündeydim, kah hapisteydim

Her yere sokulan bir rüzgar gibi



Aşkım iki günlük iptilalardı

Hayatım tükenmez maceralardı

İçimde binlerce istekler vardı

Bir şair, yahut bir hükümdar gibi



Hissedince sana vurulduğumu

Anladım ne kadar yorulduğumu

Sakinleştiğimi, durulduğumu

Denize dökülen bir pınar gibi



Şimdi şiir bence senin yüzündür

Şimdi benim tahtım senin dizindir

Sevgilim, saadet ikimizindir

Göklerden gelen bir yadigar gibi



Sözün şiirlerin mükemmelidir

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi



Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

Sevişen yaramaz çocuklar gibi

MAPUSHANE TÜRKÜSÜ

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma



Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül, aldırma



Görmesen bile denizi

Yukarıya çevir gözü

Deniz dibidir gökyüzü

Aldırma gönül, aldırma



Dertlerin kalkınca şaha

Bir sitem yolla Allah'a

Görecek günler var daha

Aldırma gönül, aldırma



Kurşun ata ata biter

Yollar gide gide biter

Ceza yata yata biter

Aldırma gönül, aldırma

KARA YAZI

Geçmedi yare sözümüz

Yollarda kaldı gözümüz

Yere sürüldü yüzümüz

Böyleymiş karayazımız.



Çiçekler açılmaz oldu

Pınarlar içilmez oldu

Yar bize gülmez oldu

Böyleymiş kara yazımız.



Yalnız ona yar demiştik

Onda bir şey var demiştik

O bizi anlar demiştik

Böyleymiş kara yazımız.



Hey gönül gene bu gece

Kederim geceden yüce

Gel susalım beraberce

Böyleymiş kara yazımız.

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında dünyaya geldi. Yazmaya 1925 yılında Balıkesir’de yayınlanan şiirleriyle başlar.

Yedi Meşale, Resimli Ay, Varlık gibi dergilerde yayınlanan şiirleri, öyküleri, yazılarıyla tanınan yazar Cumhuriyet döneminin ilk yılarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncüsü olur. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri “Resimli Ay” dergisinde yayınlanır. Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yapar. Asıl ününü ise öykü ve romanlarıyla kazanır.

Konularını toplumsal eşitsizliklerden alan yazar Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir.

ESERLERİ:

Hikaye Kitapları:

Değirmen (1935), Kağnı (1936), Ses (1937), Yeni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947).

Romanları:

Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940), Kürk Mantolu Madonna (1943).

Şiir:

Dağlar ve Rüzgar (1934), Kurbağanın Serenadı (1937), Öteki Şiirler (1937).

Oyun:

Esirler (1936)