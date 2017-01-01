MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugünkü anayasa değişikliğinin sebebi CHP'nin tutumu ve öngörüsüzlüğüdür. CHP bugün boşuna bağırıyor." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen MHP 9. Olağan Marmaris İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılan Karakaya, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında partisinin neden "Evet" dediğini anlatan Karakaya, ülkücülerin ve milliyetçilerin kendi ve parti menfaatlerini Türkiye ve milletin bekasından üstün göremeyeceğini söyledi.

Mevcut hükümet sistemindeki sorunların giderilmesi için anayasa değişikliği gerektiğini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Mevcut sistemin çözülmesi için geriye dönülemediği için, arızayı gidermek gerekiyor. Üç terör örgütü tarafından ablukaya alınmış, Türk tarihinde böyle bir şey yok. Haçlı ordularını gördük ama böylesini görmedik. Devletin her alanında, Genel Başkanımız bunu 8 alan olarak ifade ediyor. Devlet ciddi şekilde beka sorunu yaşıyor. Bu devlete, bu millete bir kalkışma hareketi vardı. Eğer bu kalkışma gerçekleşmiş olsaydı bugün hangi anayasayı konuşacaktık. Kimsenin bir şey bildiği yok."

"367 KRİZİ BUNUN BAŞLANGICIDIR"

Karakaya, anayasa değişikliği anlatılırken doğruların söylenmediğini ifade ederek şu görüşleri aktardı:

"İdeolojiler üzerinden gidiliyor, yanlış ifadelerle, yanlış algılarla kafalar bulandırılıyor. Bu anayasaya ihtiyaç 2007 yılında Meclis'in cumhurbaşkanı seçememesinden sonra ortaya çıktı. 367 krizi bunun başlangıcıdır. Bir arabanın motoru değişti. Buna CHP sebep oldu. Bugünkü anayasa değişikliğinin sebebi CHP'nin tutumu ve öngörüsüzlüğüdür. CHP bugün boşuna bağırıyor."

"SİSTEM KRİZE AÇIK"

Mevcut hükümet sisteminin sürekli krizlere açık olduğunu dile getiren Karakaya, "Bugünkü sistemde Başbakan CHP'den, MHP'den olsaydı bugün Cumhurbaşkanına hayır dese ne olur? Kriz olurdu tabii ki. Sistem krize açık. AK Parti'den bir başbakan olduğu halde sorunlar yaşandı. Bugün bile bu sistem bir başbakan yedi. Davutoğlu 'Ben ayrılmıyorum' deseydi kriz yaşanacaktı." değerlendirmesini yaptı.

"MHP'LİLERİN KAFASINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Mevlüt Karakaya, 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanının inanılmaz yetkileri olduğunu ama sorumluluğunun hiç bulunmadığını anlatarak şunları söyledi:

"Sorumluluk sıfır. Yeni sistemde her şeyden hesap veriyor. Cezai sorumluluk altına girmesini neden istemiyorsunuz hayırcılar. Bakın nasıl kandırıyorlar. 'Bu değişiklik olursa kimseden hesap sorulamayacak' diyor CHP'liler. Şu anda hesap sorulabiliyor mu? Eğer hesap soruluyor da sormuyorsan namertsin. Niye sormadınız bugüne kadar? Niye hesap sormuyorsunuz? Şimdi kalkıyorsun MHP'lilerin kafasını bulandırmaya çalışıyorsun."

Mevcut sistemde arıza olduğunu bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Evet çıkacak bundan şüphemiz yok. Ancak hayır çıkarsa bu sistemin gitmediği ortada. CHP Amerikan tipi başkanlık sitemi teklifiyle ortaya çıkacak. Bunu göreceksiniz ama orada MHP olmayacak. Orada CHP, HDP olacak, bize başka sistemi dayatacaklar. Bazı aklı engeller bunu göremiyor. Bu oylama bir 'Evet-Hayır' kongresi değil ülkenin geleceğidir. Ülkenin meselesidir. İçinde azıcık ülke, vatan sevgisi varsa azıcık ülkücüyüm diyorsa memleket meselesini parti meselesi haline getirmez. Bunun vebalini de ödeyemez."

"EĞER BİR SİSTEM GELDİYSE 2007 YILINDA GELDİ"

Karakaya, gelecek sistemin başkanlık sistemi olmadığına işaret ederek "Eğer bir sistem geldiyse 2007 yılında geldi. Şu anki görev, yetki, sorumluluk ve hükümet ilişkilerinin düzene konulması ve iki başlılığın ortadan kaldırılması. 2007'de uzlaşmayanlar ülkenin önünü tıkayanlar, bir adım sonrasını göremeyenler yaptı, biz değil. Kusura bakmasınlar." dedi.

Çok insafsızca bir "Hayır" kampanyası yürütüldüğünü savunan Karakaya, şunları kaydetti:

"Savunduğunuz tezler yarın önünüze konursa ne diyeceksiniz? Bir Barolar Birliği Başkanı var, adam ortalarda geziyor. Adam gezsin, herkes meşrebinin gereğini yapıyor. Bizi üzen bunların arkasında ben MHP'liyim diye alkış tutanlardır. Yazıklar olsun. Kimin peşinde olduğunu, neyi alkışladığını bilmiyor. FETÖ'nün, PKK'nın yaptıklarını haklı çıkartmaya çalıştıklarının farkında değiller. Kimsin sen ya? Git, CHP'ye genel başkan mı oluyorsun, ne yapıyorsan yap. Bunun arkasında duran, bunların arkasından giden partilileri anlayamam."