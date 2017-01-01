03 NİSAN 2017
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Adalet Bakanlığı adli görüşme odaları
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Suç mağduru, ikinci travma yaşamadan ifade verecek

Adalet Bakanlığı’nın, suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların bir travma daha yaşamaması için tasarladığı ‘adli görüşme odaları’ hizmete giriyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 01:49:45 Güncelleme: 12:50:28

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hazırlanan Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği, 24 Şubat’ta yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mağdur Hakları Daire Başkanlığı da adli görüşme odalarının faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 2012-2014 yıllarında yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi” kapsamında çocukların uygun koşullarda ifade ve beyanlarının alınması için proje bütçesinden yaklaşık 522 bin Euro maliyetle teknik donanımlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uyumlu odalar hazırlandı.

Pilot uygulamanın yürütüldüğü İstanbul, Bakırköy, Anadolu ve Ankara adliyelerinde 2’şer, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Manisa, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya, Zonguldak, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Çorum, Şanlıurfa, Eskişehir ve Trabzon adliyelerinde de 1’er adli görüşme odası hizmete alınacak. Adli görüşme odalarının, “çocuğun üstün yararı” ilkesi gözetilerek öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar olmak üzere cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağduru kadınlar ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede mağdurların ifadesinin bir defa alınması ve ikincil mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor.

3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Adli görüşme odaları, ‘Bekleme Odası’, ifade ve beyanlarının alındığı sırada sadece uzmanın ve mağdurun bulunduğu kamera kaydının yapıldığı ‘Görüşme Odası’ ve savcı, avukat, zabıt kâtibi gibi ilgililerin görüşmeyi izledikleri, görüşmeciye sorulmasını istedikleri soruları ilettikleri ‘Gözlem Odası’ olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 saat önce
    çok iyi uygulama tebrikler
  • Misafir 8 saat önce
    Harika bir uygulama. Koşullar iyi ise, iletişim her zaman iyi sonuçlanır. Uygulamayı kazandıranları tebrik ederim, işi uzmanların yapmasının sonuçları.
  • Misafir 14 saat önce
    güzel uygulama tebrikler
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