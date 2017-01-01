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15 Temmuz Akıncı Üssü FETÖ
GÜNDEM

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde olan 30 sivil FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı

Cuntacıların 15 Temmuz gecesi darbenin merkezi Akıncı Üssü’nde 143. Filo’nun arkasındaki gazinoya bilgisayar sistemi çektikleri ortaya çıktı. Tanık ifadelerine göre, gazinoda FETÖ’cü askerlerin yanı sıra ellerinde dizüstü bilgisayarlar ile iPad olan 30 sivil şahıs da bulunuyordu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 02:02:58 Güncelleme: 02:46:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Akıncı iddianamesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre darbeciler, 15 Temmuz gecesi için 141. Filo’ya, daha önce hiç olmadığı kadar, 3 bin TL’lik mutfak alışverişi yaptı. Ayrıca filolarda bulunan içecek makineleri de dolduruldu. Normal şartlarda cuma günü temizlik yapılmamasına rağmen, darbeciler “Akşam misafir gelecek” bahanesiyle tüm tuvalet ve yerlerin temizliğini yaptırdı. Yemekhanede çalışan garson ve bazı askerlerin telefonları da 15 Temmuz günü toplandı.

‘CAMI PATLAYACAK KAÇ BİNA VAR?’

İddianameyle, 143. Filo’nun arkasında bulunan öğretmenler gazinosundan darbe faaliyetlerini yöneten cuntacıların, darbe girişimi öncesi filodaki bilgisayar sistemini gazinoya çektirdiği ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında cuntacı askerlerin yanı sıra Adil Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 30’a yakın sivilin gazinoda olduğu belirlendi. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, laptoplar ve iPad’ler bulunan sivillerin sürekli telefonla görüşme yaptığı anlaşıldı. Bu sivillerden gözlüklü ve göbekli olanının masa üzerinde çok büyük bir haritaya bakarak, telefonla konuştuğu kişiye, “Ankara’da camı patlayacak kaç tane bina var?” dediği belirtildi.

DARBE PROVASI GENERALDEN

Akıncı Üssü’nde yakalanan sivil imamlardan Harun Biniş’i, 15 Temmuz günü eski Çiğli Hava Üs Komutanı cuntacı general Kubilay Selçuk’un emir astsubayı karşıladı. Darbecilerin sözde atama listesinde Genelkurmay Harekât Başkanı olarak atanan Selçuk, “Silahlı Kuvvetler’in yönetime el koyduğuna ve darbe yaptığına” ilişkin darbe bildirisini okuyarak prova yaptı.

Tanıkların beyanlarına göre, 143. Filo’da darbe faaliyetlerini koordine eden Tümgeneral Kubilay Selçuk, Tuğgeneral Hakan Evrim, Albay Ahmet Özçetin, Binbaşı Mustafa Azimetli ve Ali Karabulut’un yanında sivil giyimli şahıslar da bulunuyordu. Cuntacı subayların yanı sıra Akıncı’da siviller de dışarıya emir verdi. O emirlerden bazıları şöyle: “TV kanallarını basın, Kızılay’da toplanan vatandaşları dağıtın, Biz bu yola çıktık artık, bundan sonra geri dönüş yok.”

‘KIZILAY’DA KIRILMADIK CAM KALMAYACAK’

Tanıkların “Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü” olarak nitelendirdiği eski Akıncı Üssü Harekât Komutanı Ahmet Özçetin, Ankara’ya bomba yağdıran ve alçak uçuş yapan cuntacı pilotlara talimatı, DESK bölgesinde bulunan Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz üzerinden iletti. Darbe girişimi öncesi Akıncı Üssü’nde toplantılar gerçekleştiren Özçetin, kalkan uçakların sevk ve idaresini de bizzat yaptı.

Örgütün sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek’i de Akıncı’ya çağıran Özçetin, ayrıca derdest edilen komutanların Akıncı’ya getirilmesi ve kalacak yerlerin belirlenmesini düzenledi. Özçetin’den aldığı emir üzerine Ankara Emniyeti, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne atış emri veren şüpheli Mustafa Mete Kaygusuz’un pilotlara verdiği talimatlardan bazıları şöyle:

“Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak sarayın koordinatı için beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay Meydanı’ndan MACH üstü (sesten hızlı) geçiş serbest, Kızılay’da cam kaldı mı? Kalmayacak, kırın hepsini, TOMA’lara top taarruzu atış serbest.”

İTFAİYE İLE ŞEHİTLERİN KANINI TEMİZLEMİŞLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından vatandaşlar, darbeye direnmek için F-16 savaş uçaklarının havalandığı Akıncı Üssü’ne akın etti. Darbecilerin açtığı ateşle 9 vatandaş şehit oldu, 103’ü de yaralandı. Cuntacı Binbaşı Murat Bicil, şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması talimatını verdi. Cenaze aracı şehitlerin cenazelerini aldıktan sonra itfaiye aracı gelerek yolları yıkadı.

KAYSERİ’DEN 8 KARGO UÇAĞI HAVALANDI

Darbe faaliyetleri kapsamında Şırnak, Hatay ve Denizli’den Ankara’daki cuntacılara destek için personel ve teçhizat takviyesi de planlandı. 16 Temmuz gecesi saat 00.30 ile 01.30 arasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan 8 kargo uçağı havalandı. Hatay’a inen uçağın darbe karşıtı güvenlik güçleri tarafından çevrilmesi sonucu darbeciler hedefine ulaşamadı. Diğer kargo uçaklarına da müdahale edildi. Darbe girişiminde TBMM’ye GBU-10 bombası atan cuntacı Hasan Hüsnü Balıkçı da Hakan Karakuş’un yaptığı darbe toplantısına katıldı. 141. Filo brifing salonunda saat 17.00’de başlayan toplantıda Balıkçı, “Bizim isim listemiz var. Hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek sıra bize gelecek. Bu işi bugün yapmalıyız, onlardan önce davranmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

 

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