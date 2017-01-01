Adana'da yakalanan cezaevi firarisi adliye kapısına kafa attı

Gaziantep Kapalı Cezaevi'nde firar eden hükümlü Adana'da 8 pompalı, 5'i kuru sıkı 7 tabanca ile birlikte yakalanınca çıkarıldığı adliyenin kapısını kafa attı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan A. (45) yaralama suçundan girdiği Gaziantep Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekerken firar etti. Hükümlü firar ettikten sonra tüm Türkiye'de aranmaya başladı. Adanalı olduğu için memleketine gelme olasılığı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri hükümlüyü yakalamak için özel bir ekip kurdu.

EVİ CEPHANELİK GİBİ

Hükümlünün gidebileceği her yeri kontrol altına alan polis, Ercan A.'nın evinin alt katına bir atölye kurarak silah işine girdiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından A.'yı yakalamak için operasyon başlattı. Eve baskın yapan özel ekip A.'yı yakaladı. Yapılan aramada ise 8 pompalı tüfek, 5'i kuru sıkı olmak üzere 7 tabanca, 230, 9 milimetre çapında fişek, 4 şarjör, 3 tabanca kabzası, 2 tabanca namlusu ve 11 şarjör gövdesi ele geçirildi.

Hükümlü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. A., silahların kendisine ait olmadığını, bir arkadaşının verdiğini emanet olduğunu söylediği öğrenildi. Polis A.'nın Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptığında ise kasten öldürme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması ile yarar sağlama, ruhsatsız ateşli silahları, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, parada sahtecilik, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kesici alet ile kasten yaralama suçlarından olmak üzere 18 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

AİLE SALDIRDI, KENDİSİ KAFA ATTI

Polis, Ercan A.'nın işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeye getirdi. A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce tepki gösterdi. A.'nın tepki göstermesi üzerine onu bekleyen eşi ve oğlu da basın mensuplarına saldırmak istedi. Bu sırada polis araya girerek A.'nın oğlunun basın mensuplarına saldırmasının önüne geçti. A.'nın eşi yanına gelerek onu teskin etmeye çalıştı. Bir süre sonra A. adliyeden içeri alınmak istendi. A., iki kolunda da polis olduğu için basın mensuplarına saldıramayınca adliye giriş kapısına kafa attı. Polisler A.'yı adliye binasına aldı. Mahkemeye çıkartılan A. tutuklandı.