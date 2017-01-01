03 NİSAN 2017
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Akdeniz'de zehirli denizanası tehlikesi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:07:37 DHA

Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği üyeleri havaların ısınmasıyla birlikte denize giren vatandaşları uyardı

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    İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi ve Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Doç. Dr. Tahir Özcan, dernek üyeleri Dr Ayhan Altun, Yusuf Dur ve Ekrem Sayğılı ile kıyıya vuran denizanalarını toplayarak çöpe attılar.

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