FETÖ'nün medya ayağı davasında sanıklara tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı.
HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, bu kişiler hakkındaki iddiaların tümünün araştırılması için HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda soruşturma başlattıklarını belirtti.
İddiaların sorulması üzerine Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar var." dedi.
HSYK müfettişlerinin iddiaları araştırarak kısa zamanda raporunu tamamlayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu rapor doğrultusunda gereği yapılacak. Çıkacak sonucu bekleyelim. Yapılan tahliyelerin hukuki gerçeklerle ve dosyalardaki delillerle bağdaşmadığı, başka amaçlar taşıdığı noktasında iddialar vardı. Bu başka amaçları ortaya çıkaracak olan, yapılan soruşturma ve müfettişlerin raporudur. Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır."
Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
45 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.
ÖNCE TAHLİYE, SONRA TEKRAR GÖZALTI KARARI
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verilmişti.
Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.
Tahliye edilen diğer sanıklar Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar nedeniyle serbest bırakılmamıştı.
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Misafir 24 dakika önceBöyle bagimsiz mahkeme olurmu,serbest birakan meslekten ihrac ediliyor!00
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Misafir 27 dakika önceYin kami kaze yapan hakinler bu gösteriyorki P+1 le gelen lider olmazsa kimse abd ab adamlarına engel olamaz.00
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Misafir 27 dakika önceYav arkadaş yorumlara bakıyorum da bazıları sanki gözüyle şahit olmuşlar adamların ne yaptığına. Hainlerse zaten sonuna kadar ceza alsınlar. Ama değillerse de yazık olmasın kimseye. Kurunun yanında yaş da gitmesin. Yargının üstünde büyük sorumluluk var. Allah yardımcıları olsun.00
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Misafir 28 dakika önceilk duruşmada tahliye kararı vermeleri tuhaftı00
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Misafir 30 dakika öncebağımsız yargıya bak sen00
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Misafir 30 dakika önceher şey çok açık bizde aptal değiliz.Fetöcüler resmen00
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Misafir 30 dakika önceadalete bak :)00
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Misafir 31 dakika öncebağımsız adalet00
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Misafir 32 dakika öncecok uzucu bir karar. Yargi bagimsiz olmali.00
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Misafir 32 dakika önceKarar doğru olabilir ama başkanlığa hayır. Bu yaşadıklarımızı başımıza saran da unutmayın ki yine akpdir. Çamura batıp temizlenmeye çalışmak akıl karı değil. Devlet sürekli kandırılıyorsa daha fazla yetki vermem ben03