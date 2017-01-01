FETÖ'nün medya ayağı davasında sanıklara tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, bu kişiler hakkındaki iddiaların tümünün araştırılması için HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda soruşturma başlattıklarını belirtti.

İddiaların sorulması üzerine Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar var." dedi.

HSYK müfettişlerinin iddiaları araştırarak kısa zamanda raporunu tamamlayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu rapor doğrultusunda gereği yapılacak. Çıkacak sonucu bekleyelim. Yapılan tahliyelerin hukuki gerçeklerle ve dosyalardaki delillerle bağdaşmadığı, başka amaçlar taşıdığı noktasında iddialar vardı. Bu başka amaçları ortaya çıkaracak olan, yapılan soruşturma ve müfettişlerin raporudur. Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır."

Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

45 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

ÖNCE TAHLİYE, SONRA TEKRAR GÖZALTI KARARI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verilmişti.

Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.

Tahliye edilen diğer sanıklar Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar nedeniyle serbest bırakılmamıştı.