YSK'dan 'yurt dışında mükerrer oy' iddiaları hakkında açıklama

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından "Almanya'da bir vatandaşın iki kez oy kullandığı, Seçim Bilişim Sisteminde (SEÇSİS) hata olduğu" yönündeki haberlerle ilgili, mükerrer oy kullanma çabasının SEÇSİS tarafından saptandığı, sistemde açık olmadığı bildirildi.

YSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün bir gazetede "SEÇSİS Projesinde hata olduğu ortaya çıktı. Gurbetçilere mükerrer oy kullandırabilirler. Kedi trafodan çıktı, sandığa girdi." ifadelerini içeren, YSK sistemi aleyhine algı oluşturma amaçlı bir haber yer aldığı belirtildi.

Duyuruda, Nizamettin Uyanık isimli vatandaşın 31 Mart 2017 günü Frankfurt Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan 3/E no'lu sandıkta oyunu kullandığı, sandık görevlilerinin bilgisayara "Oy Kullandı" kaydını geç yapmasından istifade ederek, aynı mahalde bu kez 4/E no'lu sandıkta oy kullandığı anlatıldı.

Vatandaşın ikinci kez oy kullanmasının ardından sandık görevlilerinin "Oy Kullandı" kaydı yapmak istediği ancak 3/E no'lu sandık görevlilerinin bu kaydı girmesi nedeniyle ikinci kez oy kullanılan sandıkta "Oy Kullandı" kaydının yapılmadığı kaydedildi.

Duyuruda, "SEÇSİS sistemi 'Oy Kullandı' kaydını anında yapmaktadır. Sistemde gecikme söz konusu değildir. Sorun, ilk oy kullanılan sandık görevlilerinin işini zamanında yapmamasından kaynaklanmış olup seçmenin daha önce oy kullandığı yine SEÇSİS tarafından saptanmıştır. SEÇSİS'te açık yoktur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu olayda mükerrer oy kullanmaya çalışan kişiyle ilgili 298 sayılı yasanın 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören 160/3-2 maddesi gereğince adli işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.