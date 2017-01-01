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Ankara'dan Erbil'e bağımsızlık uyarısı!

04 Nisan 2017 Salı, 04:21:16

Ankara, IKBY’nin bağımsızlık referandumu için düğmeye basmasını ‘yanlış ve zamansız’ olarak nitelendirirken Barzani yönetimine kararın ardından doğabilecek krizler konusunda uyarıda bulundu

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    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), bağımsızlık referandumu için aldığı ortak bir komisyon kurulması kararı, Ankara’da endişeyle izleniyor.

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