Ankara'dan Erbil'e bağımsızlık uyarısı!

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TANINMA

Bağımsızlı ğı kim tanıyacak? Türkiye, ABD, Rusya, İran, AB ülkeleri, Irak, İsrail tanıyacak mı? En önemlisi Irak nasıl bir tepki verecek? Tanınmayan bir devletin uluslararası toplumda da yeri olmaz. Örneğin uluslararası örgütlerin bakışı nasıl olur, bu çok önemli.