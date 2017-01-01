Ankara'dan Erbil'e bağımsızlık uyarısı!

04 Nisan 2017 Salı, 04:21:16 | Güncelleme: 09:32:20
Ankara, IKBY’nin bağımsızlık referandumu için düğmeye basmasını ‘yanlış ve zamansız’ olarak nitelendirirken Barzani yönetimine kararın ardından doğabilecek krizler konusunda uyarıda bulundu
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin genel sekreterliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), bağımsızlık referandumu için aldığı ortak bir komisyon kurulması kararı, Ankara’da endişeyle izleniyor.
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Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın üst düzey diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türkiye’nin bu endişesi Kürt Bölgesel Yönetimi’ne iletildi. Ankara, bu adımı ‘yanlış ve zamansız’ olarak nitelendirdi.
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Irak, başta DEAŞ olmak üzere terörle mücadele ederken, Kürtlerin bağımsızlığı meselesini gündeme getirmenin doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Bölgede Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok kriz var. Herkes ayrılmaktan, bağımsızlıktan söz ederse, bu hareket domino etkisi yaratabilir. Bu çok tehlikeli. Türkiye, Irak’ın bütünlüğünden yanadır” değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynaklar, bağımsızlık referandumunun Kuzey Irak için de sonuçları olacağını belirterek, şu uyarılarda bulundu:
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EKONOMİK FAKTÖR
Bağımsızlık kararıyla Kürt bölgesi, merkezi hükümetten aldığı yüzde 17’lik paydan vazgeçmeyi göze alacak mı? Bağımsız bir devlet olacaksa, mali olarak nasıl ayakta duracağını iyi hesaplaması gerekir.
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TANINMA
Bağımsızlı ğı kim tanıyacak? Türkiye, ABD, Rusya, İran, AB ülkeleri, Irak, İsrail tanıyacak mı? En önemlisi Irak nasıl bir tepki verecek? Tanınmayan bir devletin uluslararası toplumda da yeri olmaz. Örneğin uluslararası örgütlerin bakışı nasıl olur, bu çok önemli.
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KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
Kuzey Irak Kürtlerini şu ana kadar engelleyen bir şey yoktu. Hâlâ aşiretçi yapıdalar. Devlet kurma bilinci konusunda eksiklik var.
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KÜRTLER ARASI SORUN
Kürt gruplarının kendi aralarında ciddi sorunlar var ve çıkarlar farklı. Bunların bir araya getirilmesinde ciddi gerilimler bulunuyor. Tek blok bir Kürt yapısı yok.
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AİDİYETİ TARTIŞMALI BÖLGELER
Bağımsız bir Kürt devleti kurulacaksa, Sincar, Musul’un kuzeyi, Kerkük, Selahaddin, Diyala ne olacak? Kerkük başta olmak üzere buralar tartışmalı bölgeler. Yıllarca varılamayan uzlaşıya, bir anda nasıl varılacak?
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ZAMANLAMA
Kuzey Irak’taki Kürtler, 2004 yılından beri bağımsızlık konusunda açıklamalar yapıyor. Bu konuda ciddi sorunlar ve uzlaşmazlıklar var. Böyle bir ortamda Suriye ve Irak’ta terörle mücadele devam ederken, bu kararın getiri ve götürülerini iyi hesap etmek lazım.