Şırnak Gabar Dağı'nda askerlerin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın patladı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar dağında devam eden operasyonlarda toplam beş Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş askerimiz yaralanmış, üç askerimiz şehit olmuştur" denildi.



BÖLGEDE PKK'YA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.