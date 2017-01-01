Şırnak Gabar Dağı'nda askerlerin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın patladı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar dağında devam eden operasyonlarda toplam beş Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş askerimiz yaralanmış, üç askerimiz şehit olmuştur" denildi.
BÖLGEDE PKK'YA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR
Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
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YORUMLAR 24
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Misafir 38 dakika öncerabbim ailelerine dayanma gucu ver hepimizin basisag olsun00
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haberturk_takipcisi 6 saat önceAllah, Kahhar ismiyle vatan hainlerini Kahr-u Perişan eylesin... Amin diyen kaç kişiyiz :(00
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Misafir 7 saat önceHainler allah sizi kahretsin yeter00
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Misafir 7 saat önceAllah kahretsiz sizi düşün artık yakamizdan insanlık yoksulari30
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Misafir 8 saat önceAllah rahmet eylesin ailelerine sabır ihsan etsin.30
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Misafir 8 saat önceAllah rahmet eylesin mekanları cennet olsun00
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Misafir 8 saat önceŞehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin mekanları cennet olsun00
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Misafir 8 saat önceSehidimize Allah rahmet eylesin ailesine Allah sabır versin00
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Misafir 8 saat önceBAŞIMIZ SAGOLSUN :((((00
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Misafir 9 saat önceAllah C.C. Acil Belalarını Versin Bu Teröristlerin. Amîn150
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