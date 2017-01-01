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Şırnak Gabar Dağı PKK
GÜNDEM

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber

İlk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

04 Nisan 2017 Salı, 09:52:16 Güncelleme: 12:23:46 Genel

Şırnak Gabar Dağı'nda askerlerin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın patladı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar dağında devam eden operasyonlarda toplam beş Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş askerimiz yaralanmış, üç askerimiz şehit olmuştur" denildi.

BÖLGEDE PKK'YA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

 

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YORUMLAR 24
  • Misafir 38 dakika önce
    rabbim ailelerine dayanma gucu ver hepimizin basisag olsun
  • haberturk_takipcisi 6 saat önce
    Allah, Kahhar ismiyle vatan hainlerini Kahr-u Perişan eylesin... Amin diyen kaç kişiyiz :(
  • Misafir 7 saat önce
    Hainler allah sizi kahretsin yeter
  • Misafir 7 saat önce
    Allah kahretsiz sizi düşün artık yakamizdan insanlık yoksulari
  • Misafir 8 saat önce
    Allah rahmet eylesin ailelerine sabır ihsan etsin.
  • Misafir 8 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
  • Misafir 8 saat önce
    Şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin mekanları cennet olsun
  • Misafir 8 saat önce
    Sehidimize Allah rahmet eylesin ailesine Allah sabır versin
  • Misafir 8 saat önce
    BAŞIMIZ SAGOLSUN :((((
  • Misafir 9 saat önce
    Allah C.C. Acil Belalarını Versin Bu Teröristlerin. Amîn
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