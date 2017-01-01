Dursun Çiçek'e 'Balyoz' tazminatı

Balyoz davasında 3.5 ay tutuklu kaldıktan sonra beraatine karar verilen emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e haksız yere 3.5 ay tutuklu kaldığı için 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Mahkeme Dursun Çiçek'e ayrıca, tutuklu kaldığı süredeki maaş farkı, emekli keseneği kaybı, OYAK emeklilik yardım farkı olmak üzere ayrıca toplam 39 bin 361 lira da tazminat ödenmesine hükmetti.

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına davacı Dursun Çiçek ile avukat kızı İrem Çiçek katıldı.

Duruşmada, OYAK Genel Müdürlüğü ve ING Bank tarafından mahkemeye gönderilen yazılar üzerine bilirkişi heyeti oluşturulduğu ve dosyanın bu heyete gönderildiği belirtilerek, bilirkişi heyetinin hazırladığı 25 Ocak 2017 tarihli ek raporun dosyaya sunulduğu duruşma tutanağına geçirildi.

Davacı Dursun Çiçek, her ne kadar bazı aleyhe hususlar olsa da bilirkişi raporunun yerinde olduğunu belirterek "Bilirkişi raporuna göre mahkemece maddi tazminata, ayrıca dava dilekçemiz göz önüne alınarak manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, haksız yere 3.5 ay tutuklu kalan Dursun Çiçek'e, 50 bin Lira manevi, tutuklu kaldığı süredeki maaş farkı, emekli keseneği kaybı, OYAK emeklilik yardım farkı kaybı olmak 39 bin 361 Lira maddi olmak üzere olmak üzere 89 bin 361Lira ödenmesine karar verdi

10 BİN LİRALIK AVUKATLIK ÜCRETİ

Mahkeme heyeti, 10 bin 529 liralık vekalet ücretinin hazineden alınarak davacıya verilmesini de hükme bağladı.

DURSUN ÇİÇEK KARARI ELEŞTİRDİ

Mahkemenin bu kararının ardından konuşan Dursun Çiçek, "Dava kapsamında en çok mağdur olan benim ama bugüne kadar mahkemelerin verdiği tazminat miktarlarının en düşüğü de bu oldu" dedi.

Mahkeme heyeti başkanı da Çiçek'e, mağdur edildiği 3.5 ayın dikkate alındığını belirterek, Yargıtay içtihatlarına göre karar verildiğini, itirazın İstinaf Mahkemelerine yapılabileceğini söyledi.

HAKİMLERE AÇTIĞI DAVA REDDEDİLMİŞTİ

Ergenekon davasında 4 yıl 8 ay hapis yatan Dursun Çiçek, davanın kesinleşmesinin ardından tazminat talep edebilecek. Çiçek, hapis cezası veren hakimlere 60 bin lira tazminat davası açmış, dava usulen reddedilmişti. Kararda, 6545 sayılı yasa gereğince davanın devlete açılması gerektiği belirtilmişti.

KORG. ALAN İLE TÜMG. BEKTAŞ'A REKOR TAZMİNAT

Balyoz Planı davası kapsamında tutuklu yargılanan ve beraatine karar verilen hükmedilen emekli subaylar, daha sonra ikamet ettikleri yerlerdeki ağır ceza mahkemelerine tazminat davaları açtı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise emekli 3 yıl 8 ay tutuklu kalan Korgeneral Engin Alan'a 1 milyon 363 bin lira maddi-manevi tazminat, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Tümgeneral Salim Erkal Bektaş'a toplam 1 milyon 499 bin, ödenmesine karar vermişti. Bu miktarlar şu ana kadar ödenen en yüksek tazminat miktarları olarak dikkat çekmişti.