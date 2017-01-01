Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Çiğdem Karaaslan ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın da hazır bulunduğu toplantıya Tamer Yiğit, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Özhan Eren, Mustafa Ceceli, Mehmet Bozdağ, Petek Dinçöz, Mustafa Keser, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Acar, Birol Güven, Orhan Hakalmaz, Saruhan Hünel, Yıldız Tilbe, Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Polat Yağcı, Hasan Kaçan, İzzet Yıldızhan, Berdan Mardini, Mesut Uçakan, Semih Kaplanoğlu, Metin Şentürk, Necati Şaşmaz, İbrahim Sadri, Hakan Peker, Serdar Ortaç, Niran Ünsal, Tan Sağtürk, Serkan Çağrı, Altay, Berdan Mardini, Atiye, Şoray Uzun, Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali, Adem Metan'ın da aralarında olduğu çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçı katıldı.