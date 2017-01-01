Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

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Mustafa Ceceli, sanat camiasının fikir ve düşüncelerine başvurmanın önemli olduğunu ifade etti. Ceceli, sanatçıların beklentilerinin dinlenilmesinin önemini vurgulayarak, "Haliyle göz önünde insanlar olarak, herkes bize görüşlerimizi soruyor. Ben de zaten 'evet' diyeceğimi beyan etmiş birisiyim. 18 maddeyi incelediğim için zaten böyle bir karar verdim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu her tarafın yapmasını isterim. Keşke başkaları da bizi davet etse." diye konuştu.