05 NİSAN 2017
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Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 01:19:19 AA

Başbakan Binali Yıldırım'ın, çeşitli sanat dallarında çalışmalarını sürdüren yaklaşık 90 sanatçıyla bir araya geldiği toplantı sona erdi

  • 1 Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu
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    Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sanatçılarla bir araya geldiği basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    Yıldızlar? sanatçılar :)
  • Misafir 7 saat önce
    BU TOPLANTILAR GEREKLI VE YERİNDE.
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