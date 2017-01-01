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İstanbul merkezli terör operasyonu! Gözaltılar var...

Terör örgütü MLKP ve DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 08:45:29 Güncelleme: 08:45:49 AA

İstanbul merkezli, Ankara ve İzmir'de terör örgütü MLKP ve DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca terör örgütü MLKP ve DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, M.Ç.E, Ö.G, N.Ş.İ, L.A, S.Ç, U.Y ve S.K.D'yi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği bildirildi.

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