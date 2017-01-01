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Cumhuriyet Üniversitesi Sivas
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Cumhuriyet Üniversitesi'nde doğalgaz paniği

Olay yerine doğalgaz, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Doğalgaz görevlileri ana vanayı kapatarak sızıntıyı önledi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:46:00 Güncelleme: 11:46:07

Cumhuriyet Üniversitesindeki (CÜ) altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, CÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi civarında çevre düzenlemesi yapan iş makinesi, kampüsün ana doğalgaz borusunu patlattı. Çevreye hızla gaz yayılması üzerine, güvenlik şeridi çekilen bölge, araç ve yaya girişine kapatıldı.

Olay yerine doğalgaz, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Doğalgaz görevlileri ana vanayı kapatarak sızıntıyı önledi. Gaz kokusunun dağılması üzerine bölge araç ve yaya trafiğine açıldı.

"OLASI BİR PATLAMA ÖNLENDİ"

Doğalgaz Yapım İşletme Şefi Adem Kehci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi. Ana giriş borusunun delindiğini, olası bir patlamanın kısa sürede müdahale edilerek önlendiğini belirten Kehci, tamirin ardından gazın verileceğini bildirdi.

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