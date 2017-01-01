05 NİSAN 2017
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Hatay Mehmet Toksoy
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Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy'a silahlı saldırı

Şube müdürü M.Ş.'nin odasında bulunan Mehmet Toksoy, odaya giren ve adının O.Ç. olduğu belirtilen şahsın silahlı saldırısına uğradı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:39:34 Güncelleme: 12:43:31 İHA

Hatay'ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, milli eğitim müdürlüğündeki şube müdürü M.Ş.'nin odasında bulunan Mehmet Toksoy, odaya giren ve adının O.Ç. olduğu belirtilen şahsın silahlı saldırısına uğradı. O.Ç.'nin, yanında getirdiği silahla iki el ateş ettiği Toksoy, sol bacağından yaralandı. Toksoy, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan O.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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