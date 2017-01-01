Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy'a silahlı saldırı

Hatay'ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, milli eğitim müdürlüğündeki şube müdürü M.Ş.'nin odasında bulunan Mehmet Toksoy, odaya giren ve adının O.Ç. olduğu belirtilen şahsın silahlı saldırısına uğradı. O.Ç.'nin, yanında getirdiği silahla iki el ateş ettiği Toksoy, sol bacağından yaralandı. Toksoy, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan O.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.