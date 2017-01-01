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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:42:51 Güncelleme: 11:44:16

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki Selahattin Çabuk, yaşamını yitirdi.


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Okan G., yönetimindeki 20 NP 452 plakalı otomobille, yol kenarında yürüyen Selahattin Çabuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Çabuk, kaza yerinde öldü. Sürücü Okan G. ise kazanın etkisiyle şoka girdi. Otomobilden çıkamayan Okan G., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğne yapmasının ardından araçtan indi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çabuk'un cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Okan G. gözaltına alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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