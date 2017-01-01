Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümünde olay yerinde keşif kararı

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksi şoförünün 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan, kendisini "Olayda kusurum yoktur, kendisi gelip bana çarptı" diye savundu. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.



İstanbul Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde İsrafil Köse motosikletiyle seyir halindeyken, Ayrılıkçeşme Metro istasyonu güzergahı üzerinde park halinde bulunan Bekir Serkut Özhan'ın kullandığı taksi ile çarpıştı. Kazadan 2 gün sonra Köse, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şoför Bekir Serkut Özhan hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ve Köse'nin eski eşi müşteki Şengül Zeybek'in avukatı katıldı. Olaya ilişkin savunması sorulan taksici Özhan "Olayda kusurum yoktur, kendisi gelip bana çarptı" diye savunma yaptı. Taksinin kapısını açmadan yolu kontrol edip etmediği sorulan Özhan, "Kapıyı açmadan önce arkayı kontrol ettim. Benim şoför mahalimdeki sol kapıya çarptı ve kaza bu şekilde oldu. Biz taksiler olarak otobüs duraklarının gerisinde duruyor ve durağı engellemiyorduk" dedi.

Mahkeme, olaya ilişkin görüntü kayıtlarının bilirkişilerce incelenmesine ve olay mahalinde sanık, tanık, trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.