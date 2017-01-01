İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor
07 Nisan 2017 Cuma, 03:19:33 | Güncelleme: 09:25:38
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İstanbul Büyükçekmece’de geçen ay düşen Eczacıbaşı’na ait helikopterin Fransa’ya götürülen karakutularının 1 hafta içinde açılması bekleniyor.
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İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 10 Mart’ta Bilecik’e gitmek üzere havalanan Eczacıbaşı’na ait Sikorsky tipi helikopter, Büyükçekmece’de televizyon kulesine çarparak düşmüş, kazada 7 kişi yaşamını yitirmişti.
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Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre helikopterin Fransa’ya götürülen karakutularının, 1 hafta içinde açılması bekleniyor. Ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kaza kırım birimi, önümüzdeki haftalarda kazayla ilgili bir önrapor oluşturacak.
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‘MANİA OLARAK BİLDİRİLMEMESİ HATA’
İsminin açıklanmasını istemeyen bir pilot, “Bu kulenin koorditanları, ‘Burada bir mania teşkil ediyor artık’ diye ilgili yerlere bildirilmeliydi.
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Bu koordinatlara göre de korumalı bir saha yaratılması lazımdı. Eğer bildirilseydi pilotlar kulenin nerede olduğunu cihazlarda göreceklerdi” iddiasında bulundu.
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Bu arada SHGM’nin, kuleyi yapan şirkete 10 yıl önce inşaat öncesi havalimanı kriterleriyle ilgili başvurusunda kulenin yapılacağı bölgenin havalimanı mania düzenlemeleri dışında kaldığını bildirdiği ortaya çıktı.
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Yine SHGM tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve tüm valiliklere gönderilen 24 Temmuz 2012 tarihli genelgede ise “havaalanı inişkalkış koridorundaki mania planı kriterlerini ihlal eden yapılaşmaların ileride telafisi mümkün olamayacak boyutlara ulaşarak, havaalanı ve tesislerini kullanılmaz hale getireceği, başta ilgili belediyeler olmak üzere ilgili tüm kuruluşların mevzuatın kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde mania planlarına riayet etmeleri, uygulamaları denetlemeleri ve aykırılıkları ortadan kaldırmaları gerektiği” belirtilmişti.
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SHGM yine İstanbul’un yeni havalimanı için çevreye yüksek bina yapılmaması için de ilgili kurumları uyarmıştı.