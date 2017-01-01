İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor

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Yine SHGM tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve tüm valiliklere gönderilen 24 Temmuz 2012 tarihli genelgede ise “havaalanı inişkalkış koridorundaki mania planı kriterlerini ihlal eden yapılaşmaların ileride telafisi mümkün olamayacak boyutlara ulaşarak, havaalanı ve tesislerini kullanılmaz hale getireceği, başta ilgili belediyeler olmak üzere ilgili tüm kuruluşların mevzuatın kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde mania planlarına riayet etmeleri, uygulamaları denetlemeleri ve aykırılıkları ortadan kaldırmaları gerektiği” belirtilmişti.