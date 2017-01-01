07 NİSAN 2017
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İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor

07 Nisan 2017 Cuma, 03:19:33

  • 1 İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor
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    İstanbul Büyükçekmece’de geçen ay düşen Eczacıbaşı’na ait helikopterin Fransa’ya götürülen karakutularının 1 hafta içinde açılması bekleniyor. 

  • 2 İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor
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    İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 10 Mart’ta Bilecik’e gitmek üzere havalanan Eczacıbaşı’na ait Sikorsky tipi helikopter, Büyükçekmece’de televizyon kulesine çarparak düşmüş, kazada 7 kişi yaşamını yitirmişti. 

  • 3 İstanbul'da düşen helikopterin karakutuları Fransa’da açılıyor
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    Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre helikopterin Fransa’ya götürülen karakutularının, 1 hafta içinde açılması bekleniyor. Ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kaza kırım birimi, önümüzdeki haftalarda kazayla ilgili bir önrapor oluşturacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    ihmalkarlıklar ülkesi olmayalım lütfen ya.
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