İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu
07 Nisan 2017 Cuma, 05:01:56 | Güncelleme: 08:34:13
İdlib’deki kimyasal saldırıda ikizlerini kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, dehşeti Habertürk'e anlattı
1
1|25
Abdülhamid El-Yusuf, İdlib’deki kimyasal katliamda tüm ailesini kaybetti. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre acılı baba ikiz bebeklerini de kaybetti. Abdülhamid El-Yusuf yaşadıklarını anlattı.
2
2|25
‘GAZ ATILACAĞI AKLIMIZA GELMEDİ’
“Sabah erken saatte bombardıman başladı. Biz bomba atıyorlar diye düşündük, kimyasal gaz çok da aklımıza gelmemişti. Ben ailemle birlikteydim. Hiçbir şeyden etkilenmediklerini düşündüm. Onları evimizde güvenli bir yere bıraktım. Mahalleden 4 çocuk da yanlarındaydı.
3
3|25
Başkalarına yardım için hemen bombalanan diğer yere gittik. Kim birini kurtarmaya çalışsa o da yere yığılıyordu. Titremeye, ağızlarından köpük çıkarmaya başladılar.”
4
4|25
‘KARDEŞİM KALDIRIMDA CANSIZ YATIYORDU’
“Yüzümüze birer parça bez bağladık. Ailemin olduğu yere doğru, yola gitmeye başladım. Önce kardeşim Yasir Ahmed’i gördüm, oğlu Ammar yanındaydı, ikisi de ölmüştü. Kardeşim Abdülkerim de kaldırımda cansız yatıyordu.”
5
5|25
‘EŞİM VE ÇOCUKLARIM KURTARILABİLİRDİ’
“Eşim Delal, oğlum Ahmed ve kızım Aya... Eşim çocukların yanındaydı. Ben dışarıdayken fenalaşmışlar. Ambulans gitmiş oraya ama kurtaramamışlar. Ben 5 saat sonra binaya gidebildim. Ölmüşlerdi. Ambulans zamanında gitse belki yaşayabilirlerdi.”
HABERİN DEVAMI
6
6|25
‘AKRABALARIM TÜRKİYE’DE TEDAVİ GÖRÜYOR’
“Ailemden 25 kişiyi kaybettim. Pek çok da yaralı var. Bazıları Türkiye’de tedavi görüyor.”
7
7|25
‘YAS TUTUYORUM’
Peki dünyayı derinden sarsan acıyı omuzlarında taşıyan genç adam ne hissediyor? Yanıtı, ateşin düştüğü yeri nasıl yaktığını gösteriyor: “Çok acı çekiyorum, yas tutuyorum. Çok yorgunum, zaman zaman ayakta durmakta zorlanıyorum. Bazen baygınlık geçiriyorum.”
8
8|25
‘YALNIZ BIRAKILDIK’
Acılı babanın uluslararası topluma mesajı var: “Tüm dünya bizi terk etti. Bizim için, akan kanı durdurmak için bir şeyler yapılmalı. Dünya gözünün önündeki bu katliamlara sessiz kalıyor. Yalnız bırakıldık...”