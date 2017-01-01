İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu

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‘GAZ ATILACAĞI AKLIMIZA GELMEDİ’

“Sabah erken saatte bombardıman başladı. Biz bomba atıyorlar diye düşündük, kimyasal gaz çok da aklımıza gelmemişti. Ben ailemle birlikteydim. Hiçbir şeyden etkilenmediklerini düşündüm. Onları evimizde güvenli bir yere bıraktım. Mahalleden 4 çocuk da yanlarındaydı.