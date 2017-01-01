07 NİSAN 2017
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İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu

07 Nisan 2017 Cuma, 05:01:56

İdlib’deki kimyasal saldırıda ikizlerini kaybeden Abdülhamid el-Yusuf, dehşeti Habertürk'e anlattı

  • 1 İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu
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    Abdülhamid El-Yusuf, İdlib’deki kimyasal katliamda tüm ailesini kaybetti. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre acılı baba ikiz bebeklerini de kaybetti. Abdülhamid El-Yusuf yaşadıklarını anlattı.

  • 2 İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu
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    ‘GAZ ATILACAĞI AKLIMIZA GELMEDİ’

    “Sabah erken saatte bombardıman başladı. Biz bomba atıyorlar diye düşündük, kimyasal gaz çok da aklımıza gelmemişti. Ben ailemle birlikteydim. Hiçbir şeyden etkilenmediklerini düşündüm. Onları evimizde güvenli bir yere bıraktım. Mahalleden 4 çocuk da yanlarındaydı. 

  • 3 İdlib'deki katliamda tüm ailesini kaybeden baba konuştu
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    Başkalarına yardım için hemen bombalanan diğer yere gittik. Kim birini kurtarmaya çalışsa o da yere yığılıyordu. Titremeye, ağızlarından köpük çıkarmaya başladılar.”

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YORUMLAR 2
  • Misafir 12 saat önce
    Allahım duy seslerini dualarımızı feryatları durdur katliamları
  • Misafir 12 saat önce
    düşüncemin nesini paylaşayım be insanlık ölmüş!!! Çocukların katledildiği bir dünya ve sessiz kalan dünya!!! Yazıklar olsun. En vahşi yaratık İNSAN!!!
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