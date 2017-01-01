Batman'da gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek suçundan yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen ve gözaltına alınan Başaran'ın Batman Adliye Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade işlemleri tamamlandı.

Başaran, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.