07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ayşe Acar Başaran
GÜNDEM

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran serbest bırakıldı

Hakkında "zorla getirilme" kararı verilen ve gözaltına alınan Başaran'ın Batman Adliye Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade işlemleri tamamlandı

07 Nisan 2017 Cuma, 10:22:39 Güncelleme: 12:12:36

Batman'da gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek suçundan yargılandığı davanın duruşmasına gitmediği için hakkında "zorla getirilme" kararı verilen ve gözaltına alınan Başaran'ın Batman Adliye Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade işlemleri tamamlandı.

Başaran, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Samsun'da bir kişi ayakkabılarıyla yatan arkadaşını ağır yaraladı
GÜNDEM

İnşaat işçisinin yatağa ayakkabısıyla girdiğini ...
İDO'dan sefer iptalleri
GÜNDEM

İDO'dan sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son fotoğrafı büyük ilgi gördü
GÜNDEM

Erdoğan'ın dikkat çeken fotoğrafı
Aydın Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi intihar teşebbüsünde
GÜNDEM

AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi intihar ...
Bodrum'da doktora götürmek için otomobile aldıkları bahçıvan ölünce şoke oldular
GÜNDEM

Fenalaşan bahçıvanı otomobile aldılar, sonrası ...
Hatay'a düşen uçağın pilotu tutuklandı
GÜNDEM

Hatay'a düşen uçağın pilotu tutuklandı
Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN KONUŞTUĞU SIRADA KORKUTAN AN
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU'NUN KONVOYUNDA KAZA

Aydın'da 29 yaşındaki 'suç makinesi' kadın yakalandı!
GÜNDEM

29 YAŞINDAKİ 'SUÇ MAKİNESİ' KADIN YAKALANDI!
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU RUS VE SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ