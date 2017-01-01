Samsun'da bir kişi ayakkabılarıyla yatan arkadaşını ağır yaraladı

Samsun'da inşaat işçisi 53 yaşındaki Necati D., kaldıkları odada yatağa ayakkabısıyla girdiği iddiasıyla tartıştığı 40 yaşındaki Özgür Öner'i yüzünden, koltuk altından ve göğsünden bıçakla ağır yaraladı.



Olay dün Atakum İlçesi Mevlana Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Aynı inşaatta çalışan işçilerden Necati D., oda arkadaşı Özgür Öner'in iddiaya göre yatağa ayakkabısıyla girdiğini görünce tepki gösterdi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Necati D., bıçakla saldırıp Özgür Öner'i yüzünden, koltuk altından ve göğsünden yaraladı.



Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Özgür Öner, ameliyata alındı. Öner'in tedavisi sürerken, gözaltına alınan Necati D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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