07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 12:51:23 Güncelleme: 13:27:32 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına ilişkin, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sonunda, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının verimli ve samimi geçtiğini belirterek, toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 5 saat önce
    Kılıçdaroğlu sen yönünü ne zaman belirleyeceksin?
  • Misafir 5 saat önce
    Bu konuda Suriye rejiminin rölü belirlenmelidir.rusya ve İran la aynı yönde açıklama.Yani bakalım ESET mi yaptı demek bu açıklama.milyonlarca insanı öldürmüş katili savunmaya devam ediyo.Yazıklar olsun.
  • Misafir 5 saat önce
    Bm ne zaman duyarlı bir politika izlemiş te görmüşsün yine dilinmi sürçtü yoksa bilgisizlikten mi eyy sayın Kılıçdaroğlu
  • Misafir 5 saat önce
    düne kadar rejimi savunuyordun
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aydın Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi intihar teşebbüsünde
GÜNDEM

AK Partili Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi intihar ...
Kılıçdaroğlu: Evet çadırındaki gençlerden biri 'Neden karşısınız' diye sordu
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu Evet çadırındaki o diyaloğu anlattı
Reşat Petek'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
GÜNDEM

Reşat Petek'ten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus pus
GÜNDEM

Yıldırım: 'Dünya beşten büyüktür' diyemeyenler sus ...
Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya ve ABD, terör örgütünü kaptırmama yarışına girdi
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD'ye sert tepki: ...
Türkiye'den BM'ye mektup: Esed rejimi cezalandırılsın
GÜNDEM

Türkiye'den BM'ye Esed mektubu!
TSK: Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

CUDİ DAĞI'NDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Çavuşoğlu Rus ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU RUS VE SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU'NUN KONVOYUNDA KAZA

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YENİ GELİŞME
Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada korkutan an
GÜNDEM

ERDOĞAN'IN KONUŞTUĞU SIRADA KORKUTAN AN
Aydın'da 29 yaşındaki 'suç makinesi' kadın yakalandı!
GÜNDEM

29 YAŞINDAKİ 'SUÇ MAKİNESİ' KADIN YAKALANDI!