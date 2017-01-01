Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda suikast silahı çıktı

Kırklareli’nde ’suç örgütü kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’, suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 13’ü tutuklandı.



Kırklareli'nde 'suç örgütü kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapmak', suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, suikast silahı ele geçirildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Habertürk Haber Merkezi tarafından edinilen bilgilere göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen titiz çalışmaların ardından Lüleburgaz'da suç örgütü kurulduğu iddialarına ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden V.B, M.K, S.A, F.A, Y.B, E.T, T.A, A.K, H.Ç, M.A, S.Ü, F.Ö. ve D.A. tutuklandı. S.B. ile İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramada, suikast silahının da aralarında bulunduğu 11 adet silah, 2 pompalı tüfek ve silahlara ait fişek, bıçak, muşta, kama, bonzai, kokain, metamfetamin, esrar ve eroin ile 25 bin lira değerinde çek-senet ele geçirildi