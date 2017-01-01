08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HSYK
GÜNDEM

HSYK, 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

HSYK 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:18:38 Güncelleme: 10:26:35 AA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

HSYK 1. Dairesinin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Daire, mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepleri görüştü.

Bu çerçevede, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Adana 12 ve 13, Antalya 9 ve 10, Batman 3, Bursa 9 ve 10, Denizli 5, Edirne 3, Elazığ 3, Eskişehir 4, Hatay 3, Isparta 3, İzmir 14 ve 15, Kahramanmaraş 3, Kayseri 4, Kocaeli 5, Konya 7 ve 8, Manisa 3, Mersin 8 ve Sivas 3. Ağır Ceza mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Selim Kiraz kimdir?
GÜNDEM

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anılıyor
HSYK 5 hakim ve savcıyı görevlerine iade etti
GÜNDEM

5 hakim ve savcı görevlerine iade edildi
HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
GÜNDEM

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSYK 202 hakim ve savcıyı ihraç etti
GÜNDEM

Tekmeciyi serbest bırakan hakim dahil 55 gözaltı ...
İstanbul'a 2 yeni terör ihtisas mahkemesi kuruldu
GÜNDEM

İstanbul'a 2 yeni terör ihtisas mahkemesi
HSYK'nın ihtisas mahkemeleri kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Sınavı geçersiz sayılan astım hastası öğrenciyi sevindiren haber
GÜNDEM

YGS'DE HAYATININ ŞOKUNU YAŞAMIŞTI, YÜZÜNÜ GÜLDÜREN HABER ORADAN GELDİ!
Torbalı'daki kavga sonrası Suriyeliler ayrıldı
GÜNDEM

TORBALI'DAKİ KAVGA SONRASI SURİYELİLER AYRILDI
Adana'da gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edilmeye çalışılıyor
GÜNDEM

KİM OLDUĞUNU BULMAYA ÇALIŞIYORLAR! TEK İPUCU...
11 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist öldürüldü
GÜNDEM

O TERÖRİST 20 YIL SONRA ÖLDÜRÜLDÜ!

Sivas'ta kuşlar konmasın diye böyle önlem almışlar
GÜNDEM

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ