Adana'da gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edilmeye çalışılıyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan ve Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, kentteki bar ve gece kulüplerinde fotoğrafı ile teşhis yapmaya çalışıyor.



Merkez Çukurova İlçesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapanlar, 28 Mart'ta su içerisinde bir kadın cesedi buldu. Ceset, Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis tarafından kıyıya çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı saptandı. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan ve Doğu Bloku ülke vatandaşına benzetilen siyah saçlı, 1.60 santim boylarındaki kadının yapılan ön otopsisinde suda boğularak öldüğü anlaşıldı.



RUS ŞAİRİN ADINI DÖVME YAPTIRMIŞ



Rus Edebiyatı'nın 1800'lü yıllarda önde gelen isimlerinden olan ve Rusya'ya romantizmi getirmesiyle tanınan şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının, eğlence yerlerinde çalışma olasılığını göz önünde bulunduran Cinayet Bürosu ekipleri, kafeterya ve barları tek tek dolaştı. Ekipler, kentteki 150 eğlence yeri, kafeterya ve barı kontrol etti. İşyeri sahipleri ve çalışanlara cesedin yüz fotoğrafını gösteren Cinayet Bürosu dedektifleri, kimliğini saptamaya çalıştı. Ancak şu ana kadar herhangi bir ip ucuna ulaşılamadı.



İntihar ve cinayete kurban gitme olasılığı de araştırılırken kadının cenazesi, ailesi bulunadığı takdirde belediye ekiplerince defnedilecek.











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