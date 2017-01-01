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Mardin'de 2 polis trafik kazasında hayatını kaybetti

Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Ali Rıza Yılmaz ve Sedat Balıkçı için tören düzenlendi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:28:07 Güncelleme: 14:30:18 AA

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında, 2 polis memuru hayatını kaybetti, bir muhtar yaralandı.

Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Ali Rıza Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü köyü Muhtarı Bozan Delek (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, polis Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı (30) Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkçı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Ali Rıza Yılmaz ve Sedat Balıkçı için tören düzenlendi.

Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis Balıkçı'nın (30) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Mazıdağı ilçesine gönderildi. Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, polis Balıkçı ve Yılmaz'ın (30) Türk bayrağına sarılı naaşları kalafata konuldu, dua edildi.



Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi Hatay'a, Balıkçı'nın cenazesi Eskişehir'e uğurlandı. Törene, Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Emniyet Amiri Murat Karabulut, aileleri ve arkadaşları katıldı.

Balıkçı'nın bir çocuk, Yılmaz'ın da 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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