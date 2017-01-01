16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugün Yenikapı Meydanı'nda " İstanbul Buluşması" adıyla gerçekleşecek miting için vatandaşlar hazırlık içinde. Peki Yenikapı miting alanı nerede? Yenikapı Meydanı'na nasıl gidilir? İşte İstanbul Yenikapı miting alanı adresi ve tüm detaylar haberimizde...

YENİKAPI MİTİNG ALANI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

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Miting sebebiyle Yenikapı meydanı içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting için 5 bin polis 700 sağlık personeli görev yapacak. 185 deniz aracı ve binlerce otobüs de mitinge katılanlar için görev yapacak.

YENİKAPI MİTİNGİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbullular'a sesleneceği Büyük İstanbul Mitingi, 8 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

MİTİNGİN YAPILACAĞI BÖLGENİN ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbullular'a sesleneceği Büyük İstanbul Mitingi, bugün saat 16:00'da başlayacak. Miting alanındaki hazırlıklar tamamlanmak üzere ve mitinge 2 milyon vatandaşın katılımı bekleniyor.Dev mitingin yapılacağı bölgede de uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 9 saatliğine dev mitingin yapılacağı Yenikapı Meydanı'nın olduğu 25 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde askeri trafikte dahil görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil hava araçlarına yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı.Saat 12:00'da başlayacak NOTAM saat 21:00'a kadar geçerli olacak.



ASKERİ TRAFİKLERE DE YASAK

Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma, organ nakli ile istanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen Havalimanına iniş/kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç diğer tüm askeri trafiklerin ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından görev yapması istenilen devlet hava araçlarının veya izin verilen sivil VFR trafiklerin NOTAMLI sahada uçuş yapabilması için koordine kurarak gerekli müsaadeyi alması gerekmektedir.İzin verilmesini takiben koordinatör tarafından ilgili ATC(Hava Trafik Kontrol Merkezi) birimine bilgi verilerek uçuş serbest kılınacaktır" bilgilerine yer verildi. (Gökhan ARTAN/HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

YENİKAPI'DA "EVET" MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birlikte gerçekleştireceği "Evet" mitingi için Yenikapı Miting alanı dolmaya bşladı. Mitinge katılacaklar arama noktalarından geçerek alanı giriyor.



AVRASYA TÜNELİ KAPALI

Miting nedeniyle Yenikapı'ya bütün yollar trafiğe kapalı. Yarın aynı yerde MHP'nin gerçekleştireceği miting nedeniyle yollar Pazar akşamına kadar kapalı kalacak. Avrasya Tüneli de miting sebebiyle araç geçişlerine kapatıldı.



ÖZEL SAHNE

Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın dev posteriyle birlikte " Evet söz de karar da milletin" yazıldı. Sahne için 600 ton malzeme kullanıldı.



VATANDAŞLAR MİTİNG ALANINI DOLDURMAYA BAŞLADI

Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Miting nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da alana gelerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi'ne saatler kala vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak miting öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri arama noktalarında vatandaşları tek tek kontrol ederken, öte yandan K-9 köpekleriyle alanda inceleme yaptı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da alana gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, görevlilerden güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Büyük miting öncesi alanı doldurmaya başlayan vatandaşlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösterdi. Bazı gençlerin ise miting alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maskelerini takarak geldikleri görüldü.

"Davamız, milletimiz, bayrağımız için mitinge geldik"

16 Nisan'da 'evet'in çıkacağını söyleyen bir vatandaş, "Davamıza sahip çıkmaya geldik. Gençlik olarak sesimizi bütün dünyaya bu referandumda duyurmak istiyoruz. Geleceğimizi kararmak isteyenlere karşı tek nefes olarak haykıracağız. Kadın, yaşlı, herkes burada" derken bir başka vatandaş ise "Davamız, milletimiz, bayrağımız için mitinge geldik. Allah kısmet ederse inşallah 16 Nisan'da hayırcılara sesleniyorum. Hiç boşa çabalamasınlar eveti alıyoruz. Bu memleketi şaha kaldırıyoruz. Allah, bu milletin bu vatanın her zaman yanındadır" ifadelerini kullandı.

Mitinge gelen bazı kadınlar, "Türkiyemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Birlik ve beraberlik için evet diyorum" diye konuştu.

SİLİVRİLİLER İSTANBUL MİTİNGİNE DENİZ YOLUYLA GİTTİ

"Evet Platformu" tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılacak Silivrililer, gemilerle Yenikapı'ya hareke etti.

"Evet Platformu" tarafından Yenikapı'da düzenlenen mitinge katılacak Silivrililer için 3 gemi ve 10 otobüs kiralandı. Gemilere binmek üzere limana gelen vatandaşları tek tek rarşılayan Ak Parti Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, "Bir kez daha Silivri'den Yeni kapı meydanına tarihi ana şahitlik etmek üzere Silivri'deki hemşerilerimizle birlikte yola çıkıyoruz. Şükürler olsun ki akın akın gemilerle denize döküldük ve Cumhurbaşkanımızın yanında devletimizin yanında, milletimizin yanında Almanya'ya, karşı Hollanda'ya karşı, Fransa'ya karşı, PKK terör örgütüne karşı, FETÖ örgütüne karşı dik durak adına kıyamda durmak adına milletimizle yanana kol kola olmaya gidiyoruz. Aramıza katılan bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Silivrili hemşerilerimizle sevgilerimi sayfalarımı sunuyorum.16 Nisan'ın ilçemiz ve Ülkemiz adına mutlu ve güçlü yarınlara vesile olmasını diliyorum."dedi.

Silivrililer miting alanına gitmek üzere limandan hareket etti.