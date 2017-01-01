Komşusunun kızının nişanına katılan adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 45 yaşındaki Hüseyin Aksu, komşusunun kızının nişanında tartıştığı 25 yaşındaki Harun Yaman'ı tabanca ile vurarak öldürdü, aynı yaştaki kuzeni Emre Yaman'ı da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalledeki kahvehanede yapılan komşusunun kızının nişan törenine giden Hüseyin Aksu, taşkınlık yaptı. Nişanlanan kızın erkek kardeşi ile arkadaşları Emre ve Harun Yaman, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Aksu'yu dışarıya çıkarmak isteyince tartışma çıktı.

Hüseyin Aksu, diğer davetlilerin araya girmesiyle kahvehaneden çıkıp 500 metre ilerideki evine gitti. Kuzen olan Emre ve Harun Yaman da tartışma sırasında kendilerine küfrettiğini öne sürdükleri Hüseyin Aksu'nun peşinden gitti.

EVDEN TABANCAYI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Hüseyin Aksu, evden aldığı tabancayla dışarı çıkıp, arkasından gelen Emre ve Harun Yaman'a kurşun yağdırdı. Harun Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Yaman ise yaralandı. Silahtan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldan geçen taksiye de isabet etti.

Çağırılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Yaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Harun Yaman'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraftaki Harun Yaman olayda hayatını kaybetti