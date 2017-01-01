09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Düzce
GÜNDEM

Komşusunun kızının nişanına katılan adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de gerçekleşen olay sonrasında polis kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı

09 Nisan 2017 Pazar, 00:59:34 Güncelleme: 01:01:46 DHA

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 45 yaşındaki Hüseyin Aksu, komşusunun kızının nişanında tartıştığı 25 yaşındaki Harun Yaman'ı tabanca ile vurarak öldürdü, aynı yaştaki kuzeni Emre Yaman'ı da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalledeki kahvehanede yapılan komşusunun kızının nişan törenine giden Hüseyin Aksu, taşkınlık yaptı. Nişanlanan kızın erkek kardeşi ile arkadaşları Emre ve Harun Yaman, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Aksu'yu dışarıya çıkarmak isteyince tartışma çıktı.

Hüseyin Aksu, diğer davetlilerin araya girmesiyle kahvehaneden çıkıp 500 metre ilerideki evine gitti. Kuzen olan Emre ve Harun Yaman da tartışma sırasında kendilerine küfrettiğini öne sürdükleri Hüseyin Aksu'nun peşinden gitti.

EVDEN TABANCAYI ALIP KURŞUN YAĞDIRDI

Hüseyin Aksu, evden aldığı tabancayla dışarı çıkıp, arkasından gelen Emre ve Harun Yaman'a kurşun yağdırdı. Harun Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Emre Yaman ise yaralandı. Silahtan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldan geçen taksiye de isabet etti.

Çağırılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Yaman, buradaki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Harun Yaman'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kaçan Hüseyin Aksu'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraftaki Harun Yaman olayda hayatını kaybetti

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Esnaftan valiyi şaşırtan mesaj
GÜNDEM

Vali, esnafın o mesajı üzerine soluğu orada aldı!
Operatör Yılmaz Arıcan: Suyun derinliğinin fazla olması ve akıntı nedeniyle kaza yaşandı
GÜNDEM

O operatör konuştu!
Düzce'de okul müdürüne aracında korkunç infaz
GÜNDEM

Okul müdürüne aracında korkunç infaz
Binali Yıldırım: Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti
GÜNDEM

"Çarşı her şeye karşı ya bunlar onları da geçti"
Evin ortasından geçen direk isyan ettirdi
GÜNDEM

Kolon sandılar, gerçeği öğrenince şoke oldular!
Düzce'de yoğun kar yağışı
GÜNDEM

Düzce'de yoğun kar yağışı
Rus uçakları İdlib'i vurdu: 18 sivil öldü
GÜNDEM

RUS UÇAKLARI İDLİB'İ VURDU: 18 SİVİL ÖLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa Kur'an öğretirken çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı
GÜNDEM

ERDOĞAN O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir oran zikretmeyeyim ama açık ara diyebilirim
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN ANKET YORUMU: ORAN ZİKRETMEYEYİM AMA...
Deniz Baykal, Erdoğan'ın o konuşmasını meydandakilere izletti
GÜNDEM

BAYKAL, ERDOĞAN'IN O KONUŞMASINI MEYDANDAKİLERE İZLETTİ
Yenikapı'da dev Evet mitingi
GÜNDEM

YENİKAPI'DA KILIÇDAROĞLU'NA ÇİFTE SALVO!
Komşusunun kızının nişanına katılan adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

KOMŞUSUNUN EN MUTLU GÜNÜNÜ ZEHİR ETTİ