Şehit babası: 20 yıldır bu haberi bekledik

Güvenlik güçleri tarafından, Tunceli’nin Kutu Deresi bölgesinde 26 Mart 2017 tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Genelkurmay Başkanlığı, operasyonda, 4 Haziran 1997’de Irak’ın kuzeyinde füzeyle vurulan ve 11 askerin şehit olduğu olayda TSK’ya ait helikopteri hedef alan ‘Ferhat Dersim’ kod adlı terörist Yusuf Doğan’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1997’de helikopterin düşürülmesi sonucu şehit olan askerlerden Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkı- lıç’ın babası Ahmet Keskinkılıç, 20 yıldır yanından ayırmadığı 11 şehidin fotoğraflarını göstererek, “Askerlerin gözlerinden öpü- yorum, 20 yıldır bu haberi bekledik” dedi.

‘ERİNDEN GENERALİNE ALINLARINDAN ÖPÜYORUM’

Şehit babası Keskinkılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teşekkür ederek, “20 yıldır bu acıyı ailece içimize gömdük. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için dua ediyorduk. Şehidimin kanı yerde kalmadı. Bundan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin erinden generaline kadar hepsinin alnından öpüyorum. 20 yıldır bugünleri, bu haberleri bekledik. 11 şehidimizin yer aldığı bu fotoğrafı 20 yıldır koynumda sakladım. Ömrüm olduğu müddetçe de bunu saklayacağım. Ruhları şâd olsun. Unutulmuyor. Gördükçe teselli oluyoruz” diye konuştu.

1997 ŞEHİTLERİ

4 Haziran 1997’de şehit olan askerlerimizin isimleri şunlardı: J. Yb. Mesut Kuru, Kur. Bnb. Recep Güngör, Kur. Bnb. Hüseyin Güvercin, Top. Yzb. Nazmi Elmas, Hv. Plt. Ütğm.Taner Alkap, Hv. Plt. Ütğm. Selim Keskinkılıç, Kr. Plt. Ütğm. Sedat Pelit, Kr. Plt. Ütğm. Konuralp Özcan, Hv. Mu. Üçvş. Gürbüz Bağcı, Tkns. Üçvş. İsa Yaşar, Er Şakir Baştuğ.