Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingte, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, "CHP'nin Konya milletvekili 16 Nisan'da evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir. Hani demokrasi, hani özgürlük?" dedi.

Başbakan Yıldırım da, "Şimdi bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak tehditler savuruyorlar. İzmirlileri tehdit etmeye hakkınız yok. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılıyor.

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ERDOĞAN: BU NE TERBİYESİZLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"16 Nisan Türkiye ile birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak. Türkiye önce Çanakkale'de, Kafkas Cephesi'nde, İstiklal Harbi'nde son noktayı İzmir'de koymuştur. Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüzden beri bu topraklar bir daha düşman postallarıyla kirlenmedi. 15 Temmuz'da böyle bir girişim oldu, onu da ertesi gün olmadan bertaraf ettik.

CHP'nin Konya milletvekili 16 Nisan'da evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Hadi gel, hadi kimi denize döküyorsun görelim. Eski genel başkanı da hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir. Hani demokrasi, hani özgürlük?

7 kere seçim kaybetti, 8'inciyi kaybetmeye hazırlanıyor. 16 Nisan'dan sonra bu yine gitmez. Bunların oturdukları koltuklar sipariş. Bir CD, bir kaset onunla geldi. Bunları anlatmamıza rağmen, FETÖ ile müşterek çalışma ve bir talimat buraya geldi. Bunlar İstiklal Harbi'nin anlamını kavramamışlar. Böyle bir mücadeleyi anayasa halkoylamasıyla nasıl mukayese edersiniz?

Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçtiğimizde bütün çalışmaları aynı kararlılıkla yürüteceğiz. Bunu daha ileri taşımaya da kararlıyız. İzmir ülkemizin nadide vilayetlerinden birisi. İzmir'e 14 yılda 42 kattrilyon liralık yatırım yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaptık.

"SEN OLMASAN ÜLKE RAHATLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Müdürlüğünü yaptın." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu zat, 'Ben olmasam ne anlatacaklar?' diyor. Sen olmasan, CHP rahatlar, ülke rahatlar. Senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oy zayiatı olmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, 'evet' diyenleri denize dökecek olan adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam... Niye sen bunu kesin ihraç kararıyla hemen Disiplin Kuruluna göndermiyorsun? Neden bunu yapmadın? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Yapabileceğinden mi? Yok canım neyi yapıyorsun sen? İşte buyur 'evet' burada. Hadi gel, gücün yetiyorsa dök. Alnını karışlarlar alnını, neyi döküyorsun? Haddini bileceksin." şeklinde konuştu.

AVRUPA MESAJI

"Avrupa olarak bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Avrupa Birliği meselesi, inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ben şu anda oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum Avrupa'da. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da, hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, çok aşağıladılar. Ama halkımız da bunun hesabını soracak, vakit geliyor. Bu hesabın bedelini de inşallah onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz." diye konuştu.

YILDIRIM: HİÇ KİMSE EVET DİYENLERİ DENİZE DÖKME TEHDİDİNDE BULUNAMAZ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasına "evet" ya da "hayır" oyu kullananları hiç kimsenin ayrıştıramayacağını belirterek, "Biz 9 Eylül 1922'de buradan, İzmir'den düşmanı denize birlikte döktük. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte zaferle sonuçlandırdık, Cumhuriyet'i birlikte kurduk, bu zafer bizimdir hepimizindir. Cumhuriyet hepimizindir." dedi.

Başbakan Yıldırım, Evet Platformu'nca Gündoğdu Meydanı'nda "Aşkımız Memleket Millet İçin Evet" sloganıyla düzenlenen İzmir Buluşması'nda, sıcaklığın, samimiyetin şehri İzmir'in güzel insanlarının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladığını söyledi.

İzmir'in hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Adnan Menderes'i bağrına basan şehir olduğuna işaret eden Yıldırım, İzmir'in hem Cumhuriyet'i hem de demokrasiyi kucakladığını vurguladı.

İzmir'in 1930 yılında Türkiye'nin ilk demokrasi denemesinde önde giden şehir olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle Serbest Fırka'yı kuran Fethi Bey kuruluşunu burada demokrasinin merkezinde İzmir'de yaptı. İzmir 4 Eylül 1930'da Fethi Bey'i muazzam bir kalabalıkla karşıladı, Aynen bugünkü gibi. İzmir demokrasiye hasretti, İzmir baskılardan yılmıştı. İzmir huzur istiyordu, yatırım istiyordu, özgürlük ve demokrasi istiyordu. On binlerce İzmirli Fethi Bey'i bağrına bastı. Yaşanan olaylar sebebiyle bir polis kurşunuyla 14 yaşında bir çocuk, bir genç hayatını o gün kaybetti. Çocuğun babası oğlunun naaşını kucağına alarak Fethi Bey'in önüne geldi ve dedi ki 'İşte sana ilk kurbanımız, bizi tek parti zulmünden kurtar artık. Ne yazık ki 1930'daki o demokrasi denemesi başarısız oldu."

Demokrat Parti kurulduğunda da yine İzmir'in önde yer aldığını ifade eden Yıldırım, "İzmir evladına, hemşehrisine Adnan Menderes'e sahip çıktı. İzmir o gün bir kez daha demokrasi ve özgürlük mücadelesinde en önde yer aldı. 46 seçimlerinde İzmir, Demokrat Partiye yüzde 70 oy verdi. 1950 seçimlerinde İzmir, Demokrat Partiyi tek başına iktidara getirdi." dedi.

İzmir'in merhum Adnan Menderes'ten sonra cezalandırıldığını, ihmal edildiğini söyleyen Yıldırım, "Ege'nin incisi, Akdeniz'in huzur limanı İzmir yatırımlardan, hizmetlerden hakkını alamadı." diye konuştu.

"BİZ 80 MİLYONU BİR BİLDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehirlere hizmet ederken siyaseti ölçü almamayı öğrendiklerini dile getiren Yıldırım, oy oranına bakmadıklarını, "kim oy verdi, kim oy vermedi" diye asla bir saniye düşünmediklerini dile getirdi.

Yıldırım, sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bıraktıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin tamamı için, İzmir'in tamamı için projeler yaptıklarını hizmetler sunduklarını ifade etti.

İzmir'de yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadıklarını, kutuplaştıran, ayrıştıran olmadıklarını, hep gönül diliyle konuştuklarını belirten Yıldırım, "Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. Biz hizmetlerimizle, projelerimizle, yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla konuştuk. Biz bizi seçenlerin Başbakanı, bizi seçenlerin hükümeti olmadık, herkesin Başbakanı, herkesin hükümeti olduk. Çünkü biz biliyoruz ki üzerimizde 80 milyonun hakkı var, 80 milyonun emanetini taşıyoruz." dedi.

Yıldırım, hiç kimsenin diline, kültürüne, fikrine, inancına asla karışmadıklarını dile getirerek, "Biz 80 milyonu bir bildik, beraber bildik kardeşçe yaşaması için mücadele ettik. Biz Türkiye için, güçlü Türkiye için milletimizle, doğuyla batıyla, kuzeyle güneyle hep birlikte hareket ettik. Hep birlikte mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DEN DÜŞMANI BİRLİKTE DENİZE DÖKTÜK"

"'Evet' diyenler ne kadar bu ülkenin onurlu evladıysa 'hayır' diyenler de o kadar onurludur, onlar da bu memleketin evladıdır." diyen Yıldırım, memleketi de vatandaşları da "evetçiler" diye ayırmadıklarını asla ayırmayacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Hiç kimse 'evet' diyenleri 'hayır' diyenleri ayrıştıramaz. Biz 9 Eylül 1922'de buradan, İzmir'den düşmanı denize birlikte döktük. Bu ülkenin her bir evladının silahıyla, kazmasıyla, baltasıyla aslında dualarıyla Anadolu'nun ortasından başlayan bu mücadele İzmir'e kadar devam etti ve Ege'de düşmanı denize döktük. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte zaferle sonuçlandırdık, Cumhuriyet'i birlikte kurduk, bu zafer bizimdir hepimizindir. Cumhuriyet hepimizindir." şeklinde konuştu.

"İZMİR BU EDEPSİZ DİLİ ASLA KABUL ETMEZ"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına ilişkin "Hiç kimse bu ülkenin evlatlarını 'evet' dediler diye denize dökme densizliğinde, terbiyesizliğinde bulunamaz, tehdit edemez." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu dil ayrıştırıcı bir dildir, bu dil bölücü bir dildir, bu kutuplaştırıcı bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsiz dili asla kabul etmez." diye konuştu.