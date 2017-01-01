30 Kasım 2016 tarihinde Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun'un bugün doğum günü. Sevenleri Tosun'u, sosyal medyada paylaştığı mesajlarla anıyor. İşte Erdal Tosun hakkında bilinmeyenler...

Erdal Tosun, 9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğlu olan Erdal Tosun, 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun olarak 1981 yılında Mine adlı filmiyle sinemaya merhaba dedi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Erdal Tosun, mezuniyetinin ardından Özel Tiyatro'yu kurdu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Devlet Tiyatroları'ndaki son oyunu olarak Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi oyununda rol aldı ve BKM oyuncuları arasına katılarak çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı.

30 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ERDAL TOSUN'UN UNUTULMAZ SAHNELERİ

Hayatı boyunca birbirinden farklı karaktere bürünen Erdal Tosun, geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat etti. Ondan geriye her karakteriyle bizleri büyüleyen oyunculuğu kaldı. Kardeş Payı, Organize İşler ve son olarak da Küçük Esnaf yapımları gibi daha bir çok yapımda rol alan Erdal Tosun, hayatımızda büyük bir iz bıraktı.



İşte Erdal Tosun'un unutulmaz sahneleri...

SPARTAKÜS'ÜN HİKAYESİ

Erdal Tosun, bir dönemin çok sevilen yapımlarından olan Bir Demet Tiyatro'da 'Spartaküs Vedat' karakterini canlandırmıştı. Bakkallığı bırakıp işçi olan Spartaküs Vedat'ın sarı yağmurluğu çok dikkat çekmişti.

EYVAH NECDET

Erdal Tosun'un Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı bir diğer karakter ise Eyvah Necdet'ti. Özellikle Saldıray'dan tavuğun uçmasını istediği sahne çok konuşulmuştu.

İRİ HİKMET

Erdal Tosun, Eyvah Necdet ve Spartaküs Vedat karakterlerinin dışında, İri Hikmet tiplemesiyle de büyük beğeni toplamıştı.

GORA

Erdal Tosun, dizilerinde ve tiyatrolarındaki başarısını filmlerinde de gösteriyordu. 'G.O.R.A' da oynadığı Rendroy karakteriyle akıllara kazınmıştı. Gezegenin ileri gelenlerinden biri olan Rendroy, izleyenleri çok güldürmüştü.

RİNA

Rina filminde canlandırdığı 'Memo' karakterinin "Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya!" repliğiyle sadece bizlere değil gelecek nesillere de ders niteliğinde bir miras bırakmıştı.

ORGANİZE İŞLER

Organize İşler'de Üzeyir abi karakteriyle gönüllerde taht kuran Erdal Tosun'un, "Çok konuştum bir faydasını görmedim, ben de sustum" repliği herkesi derinden etkilemişti.

KARDEŞ PAYI

Erdal Tosun, Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı 'Görgüsüz Recai' karakteriyle ekranlara dönmüştü. İnsanların karşısınd tekrar çıktığı için çok mutu hissettiğini belirtmişti.