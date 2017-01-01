Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 09 Nisan 2017 Pazar günü raporu.

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IĞDIR'DA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Iğdır merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'nün, emniyet, asker, üniversite, diyanet ve sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. (IHA)

ORGENERAL BAŞOĞLU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN DAVA YARIN BAŞLIYOR

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlunun kaçırılmasına ilişkin 12 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve 4 gün sürmesi beklenen davanın iddianamesinde, emekli Orgeneral Başoğlu "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilerek, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydediliyor.

Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildiriliyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barışın eylemleri ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının darbe girişimi faaliyetlerine de yer verilen iddianamede, eski EDOK Komutanı Başoğlunun de bu faaliyetler sırasında alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan, daha önceden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürüldüğü ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bu sanıklarla ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36şar yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21er yıl hapisle cezalandırılmaları talebi yer alıyor. İddianamede, sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezerin halen firari oldukları kaydediliyor. (AA)