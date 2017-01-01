09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (9 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 9 Nisan Pazar günü operasyon haberleri

09 Nisan 2017 Pazar, 10:33:33 Güncelleme: 13:33:47

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 09 Nisan 2017 Pazar günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

IĞDIR'DA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Iğdır merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'nün, emniyet, asker, üniversite, diyanet ve sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. (IHA)

ORGENERAL BAŞOĞLU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN DAVA YARIN BAŞLIYOR

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlunun kaçırılmasına ilişkin 12 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve 4 gün sürmesi beklenen davanın iddianamesinde, emekli Orgeneral Başoğlu "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilerek, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydediliyor.

Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildiriliyor.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barışın eylemleri ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının darbe girişimi faaliyetlerine de yer verilen iddianamede, eski EDOK Komutanı Başoğlunun de bu faaliyetler sırasında alay sorumluluk bölgesinde bulunan resmi konutundan, daha önceden oluşturulan ekip tarafından zorla derdest edilerek, askeri ambulansla Akıncılar Üssüne götürüldüğü ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, sanıklar Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bu sanıklarla ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36şar yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıklar Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21er yıl hapisle cezalandırılmaları talebi yer alıyor. İddianamede, sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezerin halen firari oldukları kaydediliyor. (AA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Org. Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin dava yarın başlıyor
GÜNDEM

EDOK komutanının kaçırılma davası başlıyor
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' tepkisi
GÜNDEM

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Kontrolsüz hezeyan!
FETÖ'cü hakim ve savcılara 'ölüme sebebiyet vermek'ten soruşturma
GÜNDEM

FETÖ'cü hakim ve savcılara 'ölüme sebebiyet ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü
Bakan Süleyman Soylu: Hemen Valiyi aradım; bu şarkı yasaklanacak dedim
GÜNDEM

Soylu: Hemen Valiyi aradım; bu şarkı yasaklanacak ...
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
GÜNDEM

FETÖ'nün medya yapılanması davasında yeni gelişme
Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir'de
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERBİYESİZLİK! YILDIRIM: HADDİNİZİ BİLİN!
Kapadokya'da balon düştü: 1 ölü, 20 yaralı
GÜNDEM

KAPADOKYA'DA BALON DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
GÜNDEM

BU FOTOĞRAFI ÇEKTİKTEN SONRA İŞLER ÖYLE BİR KARIŞTI Kİ...
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Gelini ve dünürünü tabancayla yaraladı
GÜNDEM

GELİNİNİN O SÖZLERİNİ DUYAN KAYINPEDER DEHŞET SAÇTI!