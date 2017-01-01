Süleyman Soylu: 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, “Terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün 40’ın üzerinde operasyon sürüyor. Türkiye’nin her noktasında, kırsalda, dağlarda operasyon yapıyoruz. 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. ‘Dağların hâkimiyiz’ diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyor” dedi.

"TARİHİ BİR KARARIN ARİFESİNDEYİZ"

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine geçti, Hamam Çimeni Çarşısı’nda esnaf ve vatandaşlara seslendi. Anayasa değişikliğini anlatan ve 16 Nisan’da tarihi bir karar verileceğini belirten Bakan Soylu şunları söyledi:

“On yıllardan beri bizi terörizmle, anarşizmle terbiye etmeye, büyük Türkiye yapmamak için ülkenin yarınlarına umut taşıyan milletin değerlerini ötekileştirmeye çalışanlara karşı tarihi bir kararın arifesindeyiz. Hep birlikte karar vereceğiz. Bu milleti kampanya süresinde de küçümsemeye, hep hakir görmeye çalışıyorlar. 'Yıllardan beri iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız’ diye bir anlayışı ortaya koymak için çaba harcıyorlar. Şunu sormak istiyorum; 15 yıldır Tayyip Erdoğan sizi yanlış bir yola sevk etti mi? 15 yıldır Tayyip Erdoğan bu milletimize yanlış bir şey önermedi. Tayyip Erdoğan’ın önerdiği, bu milletin kendi iradesi, ortaya koyduğu talepleri, iddiaları ve idealleriydi. AK Parti’nin de önerdiği de oydu. Başka bir şey değildi.”

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'yi diz çökertmeye çalıştılar ama beceremediler. Bir daha 15 Temmuz’u yaşamamak, her seçimden sonra, ‘Acaba hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı?’ tedirginliğinde kurtulmak istiyoruz. Seçim bitsin, hükümet işin başına gelsin istiyoruz. Ama biz bunu gerçekleştirirken sadece içerde uğraşmıyoruz. Almanya, Hollanda ve İsviçre ile uğraşıyoruz. Batıda ne kadar ülke varsa, dünyanın en pahalı arazisi olan bu araziyi elimizden almak, bizi yönetiyormuş gibi göstermek, kendi istedikleri gibi yönetmek ve idare etmek, bazen faizle, bazen de yargı ile tepemize binmek için çaba sarf ediyorlar."

"BİZ ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"

Avrupa'ya vize serbestisi konusunda Türkiye’nin sorumluklarını yerine getirdiğini ifade eden Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Avrupa güya bize vize serbesti verecek. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. En son yaptıkları ne biliyor musunuz? 'Terör yasasını değiştireceksiniz’ diyorlar. Onun Türkçesi ne biliyor musunuz? PKK’yı serbest bırakacaksınız. Batı’daki aklı evvellere sesleniyorum, Batı’da Türkiye’yi zayıflatmak için plan yapanlara söylüyorum; biz bu ülkenin her santimetrekaresinde kanla aldık. Özgürlüğümüz ve hürriyetimizle beraber aldık. Siz öyle dedikçe biz terör örgütüne diz çöktürüyoruz. Farkında değil misiniz? Buradan sesleniyoruz Almanya’ya, Hollanda’ya, İsviçre’ye. Ya Türk milletine tabi olacaksınız, saygı duyacaksınız, ya da o söylediklerinizin hiçbiri burada geçerli olmayacak."

"CİDDİ ADAMIN AĞZINA BU LAF YAKIŞIYOR MU?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yine eleştiriler yönelten Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu dün Trabzon’daymış. Neymiş, muhtarlıklar kaldırılacakmış, lokantalar kapatılacakmış. Ciddi adamın ağzına bu laf yakışıyor mu? Muhtarlıklar, lokantalar kapatılacak. Cumhurbaşkanı şöyle edecek, böyle edecek. 15 yıldır, sen ve senin partin, sen seçildikten sonra bu ülkede yalanla, dolanla uğraştın, iftirayla uğraştın. Tayyip Erdoğan da milletle Türkiye’yi büyütmekle ve zenginleştirmekle uğraştı” dedi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor’la Beşiktaş arasında dün akşam oynanan maça da değinen Bakan Soylu, “Bizim takımda dün akşam muhteşem bir futbol oynadı. Bir maçın sonucuna insanın içi bu kadar acır. Ama muhteşem bir futbol oynadı. Anlaşılıyor ki iyi istikamette gidiyor, iyi istikamette de gidecek inşallah” ifadelerini kullandı.

"6 AYDA BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Soylu, “Başımıza PKK’yı musallat edecekler. DAEŞ’i, FETÖ’yü musallat edecekler. Buradan sesleniyorum; ister FETÖ gelsin, ister PKK, ister DAEŞ gelsin. Hollanda gelsin, Almanya gelsin. Kim gelirse gelsin, topyekün gelsinler. Bize Akçaabat yeter, bize Türkiye yeter. Terörün belini kırmak üzereyiz. Büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün 40’ın üzerinde operasyon sürüyor. Türkiye’nin her noktasında, kırsalda, dağlarda operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda bin terörist etkisiz hale getirildi. ‘Dağların hâkimiyiz’ diyenler bugün dağların fareleri olarak kaçıyor" dedi ve 16 Nisan referandumunda, ‘Evet’ oyu isteyerek konuşmasını tamamladı.