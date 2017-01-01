GÜNDEM
Van'da bir İranlı ölü bulundu
10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:12:32 | Güncelleme: 12:15:43
Polisin araçtaki kişinin öldüğünü belirlemesinin ardından araçta inceleme yaptı
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Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda park halindeki İran plakalı araçta Peiman Azımzadejadı (44) isimli bir kişinin cesedi bulundu.
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Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre, İpekyolu ilçesinde, İran plakalı bir aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören esnaf, polise haber verdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri kapıları kilitli aracın arka camını kırarak içeri girdi.
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Polisin araçtaki kişinin öldüğünü belirlemesinin ardından araçta inceleme yaptı.
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Ölen kişinin adının Peiman Azımzadejadı (44) olduğu tespit edildi.
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Araç, savcılık incelemesinin ardından emniyete gönderilirken, cenaze otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
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Azımzadejadı'nın ölüm nedeninin detaylı otopsi raporunun ardından açıklanacağı belirtildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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