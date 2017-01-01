10 NİSAN 2017
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Van'da bir İranlı ölü bulundu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:12:32

Polisin araçtaki kişinin öldüğünü belirlemesinin ardından araçta inceleme yaptı

  • 1 Van'da bir İranlı ölü bulundu
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    Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda park halindeki İran plakalı araçta Peiman Azımzadejadı (44) isimli bir kişinin cesedi bulundu.

  • 2 Van'da bir İranlı ölü bulundu
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    Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre, İpekyolu ilçesinde, İran plakalı bir aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören esnaf, polise haber verdi.

  • 3 Van'da bir İranlı ölü bulundu
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    Olay yerine gelen polis ekipleri kapıları kilitli aracın arka camını kırarak içeri girdi.

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