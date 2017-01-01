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Referandumda doğru oy kullanma işlemi nasıl yapılır? YSK açıkladı!

YSK, 16 Nisan referandumunda doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:08:59 Güncelleme: 16:36:07 İHA

Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.

16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.

GEÇERLİ OY KULLANIMI İÇİN, SADECE TERCİH EDİLEN KISMA, 'TERCİH' MÜHRÜNÜ BASMAK GEREKİYOR

Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde 'evet', kahverengi bölümde ise 'hayır' seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine 'tercih' mührünü basmalarını istedi.

HEM 'EVET' HEM 'HAYIR' TERCİH GEÇERSİZ SAYILACAK

Hem 'evet' hem de 'hayır' kısımlarının üzerine ve 'evet' ile 'hayır'ın tam arasına 'tercih' mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.

 

 

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