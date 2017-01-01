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Van'da Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak kutladılar

Van'ın Özalp ilçesinde polisler 10 Nisan Polis Haftası'nı öğrencilere kitap dağıtarak kutladılar

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:32:53 Güncelleme: 16:38:00

Van'ın Özalp ilçesinde polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı öğrencilerle kutladı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre; İlçe Emniyet  Amirliği'ne bağlı polisler, 10 Nisan'da ilçede bulunan ortaokulları gezerek Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG)'na hazırlanan öğrencilere TEOG'a hazırlık kitapları dağıttı. Bu okullardan biri de 3 Nisan Ortaokulu oldu. İlçe Emniyet Amiri Cevdet Sunay Karataş'ın da katıldığı programda polisler öğrencilere kitaplarını hediye ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler ve öğretmenler de teşekkür ettikten sonra polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

 

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