Şırnak'ta liseli genç, 'Hakkımı helal etmiyorum' yazıp intihar etti

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki U. S., Facebook'taki sayfasında 'Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Alkışlayın, gurur duyun kendinizle. Ben de gidiyorum işte' mesajını yazdıktan sonra kendini asarak yaşamına son verdi.



İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi U. S., sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu, Atakent Mahallesi Alanya Caddesi üzerindeki metruk bir evin merdiven korkuluklarına kendini iple astı. Bir süre sonra genci asılı halde gören çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gencin yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemede intihar eden gencin, lise son sınıf öğrencisi U. S. olduğu tespit edildi. S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.



Öte yandan, intihar eden U. S.'nin ailesiyle birlikte Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde yaşadığı, burada operasyonlar ve sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ailesiyle birlikte Şırnak merkeze geldikleri öğrenildi. Burada da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından U. S., annesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdil İlçesi'ndeki akrabalarının yanına taşındığı, babası Cengiz S.'nin de işi gereği Şırnak'ta kaldığı öğrenildi. Baba Cengiz S.'nin Şırnak Devlet Hastanesi yemekhanesinde aşçı olarak çalıştığı ve bu yüzden burda kaldığı belirtildi.



'BU DURUMA GELMEME SEBEP OLAN SİZLERSİNİZ'



Seçilir çiftinin 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuktan en büyüğü olan U. S., intihar etmeden birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından bir yazı paylaştığı görüldü. Çevresindeki kişileri suçlayan Uğur Seçilir'in paylaştığı yazı şöyle:



'Her şey buraya kadar, artık hiçbirşey olmamış gibi daha fazla davranamam, yaşayamam. Arkamdan kimse konuşmasın. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu duruma gelmeme sebep olan sizlersiniz. Kimseyle bi derdim yoktu. Ama herkesin benle bir derdi vardı. Buna rağmen bile seviyordum sizleri. Bilmiyorum ne kötülük yaptım. Ama en büyük kötülüğü sizler yaptınız bana. Konuşmayarak, sırt çevirmeniz gibi. Bu zamana kadar kalabildiysem ailem için kalmıştım. Okuyacağım demiştim onlar için ama izin vermediler ve anne yaşamama izin vermediler. Onlar yaşasın bakalım yokluğumda ve başardınız beni deli etmeye. Alkışlayın gurur duyun kendinizle. Tüm kapılar kapandı bana karşı. Bu kapıyı açtınız bana, ben de gidiyorum işte, her şey buraya kadar benim için çok yaşattınız.'

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