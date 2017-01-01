MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 ili kapsayan miting programını önceki gün İstanbul ile tamamladı. MHP’nin referandum gezilerini kısa tutmasında “erken seçim” ihtimali etkili oldu. MHP Genel Merkezi, kasasındaki paranın bir kısmını, erken seçim olasılığına karşı ayırdığı için referandum harcamalarını sınırlı tutmak zorunda kaldı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Bahçeli, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre referandum kampanyasında daha fazla miting yaptı. Erzurum, Elazığ, Kayseri, Bursa, Sakarya, Ordu, Afyonkarahisar, Antalya ve İstanbul’da miting düzenleyen Bahçeli, bir yandan da illerde düzenlenen istişare toplantılarıyla Anayasa değişikliğinin teşkilatlara anlatılması için toplantılar düzenletti. Bahçeli, MHP’nin referandum için yeterince çalışmadığı yolundaki AK Parti kaynaklı eleştirilere “kaynak kısıtlılığı” ile yanıt verdi. Bahçeli, geziler sırasında bu eleştiriler anımsatılınca, “MHP, imkânları belli olan bir partidir. Biz kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz. İmkânlarımız nedir Hazine yardımıdır. Bütçemize göre ayrım yaptık. ‘Referandum için ancak şunu yapabiliriz’ dedik, onu yapıyoruz. Hiç kimseye borçlanmadan yapıyoruz. Bunu yetersiz görenler, onlara bir şey diyemeyiz. Garibin de yaptığı ancak bu kadar” dedi. MHP Lideri, genel merkezin kasasındaki paradan referandum ve olası bir erken seçim için kaynak ayırdıklarını belirtirken, erken seçim ihtimaline karşı “Burası Türkiye, her şey olabilir” dedi.

Bu sözlerinin erken seçim olacağı anlamına çekilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, yine de böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı olmak gerektiğini, bu nedenle referandum için hazırlattıkları klipleri Bengütürk TV dışında bir ulusal kanalda yayınlatamadıklarını kaydetti.

Bahçeli mitinglerinde “Evet” oyu isterken Türkiye’nin beka sorunu olduğunu vurguladı. AK Partili seçmenin de destek verdiği mitingler sırasında idamın geri getirilmesi için hazır olduklarını belirten Bahçeli, “Evet” vereceklerin denize dökülmesi polemiğinde CHP’ye sert tepki gösterdi. Bahçeli mitingler boyunca, MHP’den ayrılıp “Hayır” kampanyasına katılanları ise “ihanet” ile suçlayarak eleştiri oklarının hedefinde tuttu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bahçeli, “Hayır oyu veren de ‘Evet’ oyu veren de değerlidir” söylemini kullandı ancak her mitinginde “Hayır” cephesinde teröristlerin bulunduğu sözlerini yineledi. Bahçeli, “Evet” oyu çıkması durumunda Kılıçdaroğlu, “Hayır” oyu çıkması durumunda kendisinin gideceği yolundaki söylemlere karşılık, “Hayır kumpanyasını Kılıçdaroğlu yönetiyor, ‘Evet’ kumpanyasını AK Parti, bana ne oluyor, benden ne istiyorlar” dedi.