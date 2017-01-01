Karaman'da bir baba aracıyla kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

9 | 13

Bunun üzerine çevredekiler ve polisin müdahalesiyle öfkeli baba durduruldu. Polis, kazağın elindeki sopayı alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fikret Kazak, polise "Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti" diye tepki gösterdi. Fikret Kazak kısa bir süre sonra polis tarafından sakinleştirildi.