11 NİSAN 2017
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Karaman'da bir baba aracıyla kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

11 Nisan 2017 Salı, 13:55:21 DHA

22 yaşındaki Hakan Kazak, babasından aldığı otomobille kaza yaptı. Olay yerine gelen baba, aracın hasar aldığını görünce oğlunu sopayla kovaladı

  • 1 Karaman'da bir baba aracıyla kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı
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    Karaman'da Fikret Kazak, otomobiliyle kaza yapan oğlu Hakan Kazak'ı, sopayla kovaladı. Polislerin güçlükle tutup sakinleştirmeye çalıştığı Fikret Kazak, polislere "Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti" diye tepki gösterdi.

  • 2 Karaman'da bir baba aracıyla kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı
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    22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'ın yanına giderek Özkaya'nın annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi.

  • 3 Karaman'da bir baba aracıyla kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı
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    Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Rıdvan Özkaya, yönetimindeki 70 ED 505 plakalı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 946'ncı sokaktaki kavşakta 53 yaşındaki Abdullah Doğan'ın kullandığı 70 HC 377 plakalı otomobile çarpıştı. 

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