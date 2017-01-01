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Muğla Bodrum
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Bodrum'da soğuk hava deposu dehşeti zanlılarından 5'i tutuklandı

İki saldırganın, kafeteryanın işletmecisi A.E. ile yanında çalışan H.B.'yi "Bir hafta içinde 500 bin TL hazırla. Aksi takdirde ikinizi de öldüreceğiz" diyerek, cep telefonlarına da el koyup, soğuk hava deposuna kilitledikleri belirtildi

11 Nisan 2017 Salı, 14:51:58 Güncelleme: 14:55:17 DHA

Bodrum'da, kafeterya işletmecisiyle bir çalışanını, soğuk hava deposuna kilitleyip, bir hafta içinde 500 bin lira vermemeleri halinde öldürmekle tehdit ettikleri öne sürülen 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 6 Nisan'da, Bodrum'daki bir kafeteryada cam kırılma sesi duyan çevredekiler, kavga olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kafeteryanın işletmecisi A.E. ile yanında çalışan H.B.'yi, işyerinin soğuk hava deposunda kilitli buldu. A.E. ve H.B., kurtarıldı. Kurtarılan iki kişiden H.B.'nin ifadesinde, olay günü saat 02.00 sıralarında gelen ve yüzlerinde 'Vendetta' ile 'Batman' maskeleri bulunan iki kişinin, pompalı tüfekle camı kırıp, içeri girdiklerini, cop ve elektrikli şok aleti ile kendisini darp edip, etkisiz hale getirdikten sonra, patronu A.E.'yi arayıp, işyerine çağırmasını istediklerini söylediği belirtildi. İki saldırganın, işyerine gelen A.E.'ye kasanın yerini sordukları, para olmadığını görünce de iddiaya göre, "Bir hafta içinde 500 bin TL hazırla. Aksi takdirde ikinizi de öldüreceğiz" diyerek, cep telefonlarına da el koyup, H.B. ile soğuk hava deposuna kilitledikleri belirtildi.

GÖMÜLÜ BULUNDU

Çalışma başlatan polis, 5 şüpheliyi Fethiye'de, 2 şüpheliyi ise Bodrum'da yakaladı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları 2 pompalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 cop, 2 elektroşok cihazı ise Ortakent Mahallesi'ndeki ıssız bir arazide gömülü bulundu. Şüpheliler M.Y., H.T., A.H., R.Ö., Y.E.A., S.C. ve S.M. işlemlerinin ardından 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T. ve A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Ö., Y.E.A., S.C., S.M. ve M.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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